Heeft Estland het alternatief voor de euro gevonden?

Dat schrijft Kaspar Korjus, projectleider van verschillende digitale projecten van de Estse overheid op blogsite Medium.com. Wie wil investeren in de nieuwe munt, kan zich aanmelden op de speciale estcoin-website van Estland, maar alle plannen staan nog in de kinderschoenen.

Een groot deel van ons financiële systeem is al digitaal, dus het zou een logische stap zijn Richard Kohl van Stichting Bitcoin

Digitale valuta – de bekendste is de bitcoin – worden gebruikt als ruilmiddel zonder bemoeienis van een centrale autoriteit. Het is een soort contant geld, maar dan in je digitale broekzak, zonder bank als bemiddelaar of overheid die zomaar de regels kan manipuleren of aanpassen of de waarde van een munt kan beïnvloeden met rente.

De bitcoin is ontworpen door softwareontwikkelaars die genoeg hadden van die centrale controle van banken en overheden, wat leidde tot de economische crisis in 2008. Zij zien de onafhankelijke wereldmunt als de toekomst. Na de bitcoin volgden nog meer digitale valuta zoals de litecoin, ethereum en dash.

Overheidstoezicht Daar komt de estcoin nu dus misschien bij. Eerst als investeringsmiddel voor de ruim 22.000 e-residents van de voormalige Sovjetrepubliek. Dat zijn burgers van over de hele wereld met een online identiteit in Estland waarmee ze overheidsdiensten afnemen en digitaal ondernemen. Niet alleen Estland, ook Rusland, Singapore en China onderzoeken de mogelijkheden van landelijke digitale valuta. Estland wil toezicht houden op de estcoin om witwassers af te houden, schrijft projectleider Korjus. Maar hoe zit het dan met de centrale controle van de overheid, juist datgene waar de bedenkers van de digitale valuta in beginsel tegen zijn? “Dat zou voor veel mensen een reden kunnen zijn om de estcoin meteen af te schrijven”, zegt Richard Kohl van Stichting Bitcoin. Hoe de invloed van de Estse overheid er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. “Laat ze er eerst maar mee experimenteren.” Estland wil, als zelfverklaard voorloper in de digitale revolutie, meevaren met de hype Richard Kohl van Stichting Bitcoin

Innovatiever Het verbaast Kohl niet dat Estland met dit plan komt. “De ontwikkelingen gaan razendsnel. Estland wil, als zelfverklaard voorloper in de digitale revolutie, meevaren met de hype.” De estcoin kan veel groter worden dan Estland alleen, schrijft projectleider Korjus. “Andere landen kunnen het op termijn ook gebruiken, het zou de euro kunnen vervangen.” Maar voordat een digitale munt de valuta van het land kan vervangen, moet er nog veel gebeuren, zegt Kohl. “Een groot deel van ons financiële systeem is al digitaal, dus het zou een logische stap zijn. Maar banken en overheden zullen hun rol als financiële regelgevers moeten overdenken. Het is maar de vraag hoe een munt volgens een autonoom systeem zonder centrale autoriteit kan werken voor een land. Ze zullen veel innovatiever moeten worden.” Ondanks zijn vragen, juicht Kohl het initiatief van de Estse overheid toe. Volgens hem zijn digitale valuta de toekomst, hij vergelijkt het met de opkomst van het internet. “Landen roeren zich, banken als ABN, Rabobank en ING houden zich er allemaal mee bezig. Iedereen die niet achterop wil raken, moet meedoen.”

