Hechtere samenwerking moet de eurozone behoeden voor nieuw onheil

"We kunnen en mogen niet wachten tot er weer een crisis uitbreekt”, zei Valdis Dombrovskis, de eurocommissaris die verantwoordelijk is voor de euro, vandaag. Om de discussie over het aanhalen van de banden aan te zwengelen, presenteerde hij een ‘reflectienota’ vol ideeën.

De Commissie pleit voor een lokale variant van het IMF

In 2025 moet de eurozone een eigen begroting hebben. En geef de eurogroep een permanente voorzitter; nu doet de Nederlandse minister van financiën Dijsselbloem die klus erbij naast zijn ministerschap. Ook pleit de Europese Commissie voor de oprichting van een Europees Monetair Fonds, een plaatselijke variant van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat bijspringt als landen in de financiële problemen komen. Op termijn moet die ‘veilige’ obligaties uitgeven.

Het kan beter Politieke moed is ervoor nodig, aldus Dombrovskis, en onderlinge solidariteit van de lidstaten. Sinds de invoering van de euro in 2002 – negentien landen voeren nu de euro - en de oprichting van de muntunie is al veel bereikt, meent Dombrovskis, maar de eurocommissaris ziet ruimte voor verbetering. Zo snel mogelijk moet er een oplossing komen voor de miljarden aan slechte leningen die op de bankbalansen staan. Dat is geen individueel probleem van bijvoorbeeld Monte dei Paschi di Siena, de Italiaanse bank die vanwege die slechte leningen steeds faillissement boven het hoofd hangt, maar vormt een gevaar voor de stabiliteit van de hele sector. Banken leven van vertrouwen tenslotte. Miljarden aan slechte leningen moeten van de bankbalansen af, want die tasten het vertrouwen aan Ook moet het Europese depositiegarantiestelsel met een pot van 55 miljard euro voor omgevallen banken worden doorgezet. Er is nog veel werk te verrichten om de banken sterker te maken en de financiële markten beter te integreren, waarschuwt de Commissie.

Tegengif Past dat: meer samenwerking in deze eurosceptische tijden? EU-commissaris Pierre Moscovici van economische en financiën ziet het juist als tegengif tegen ‘gevaarlijke populisme’. Hij beschouwt het als manier om de groeiende economische en sociale verschillen tussen eurolanden te kunnen aanpakken. Het is nu aan de Europese regeringsleiders om voor eind dit jaar te bepalen of ze de visie van de Commissie delen, of dat de eurozone er in 2025 toch anders uit moet zien.

