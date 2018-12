Hecht Roemenië is geduchte tegenstander voor handbalsters

Met de maximale score van vier punten beginnen de Nederlandse handbalsters aan de tweede groepsfase van het EK in Frankrijk. In het Palais des Sport Jean Weille in Nancy ontmoet de ploeg van Helle Thomsen zondag Roemenië, dat net als Nederland ongeslagen bleef in de eerste drie groepsduels. Noorwegen (dinsdag) en Duitsland (woensdag) zijn de volgende hindernissen op weg naar de halve finales.

Nederland en Roemenië hebben de beste papieren in handen. Beide landen gaan met vier punten door in de groep, die verder bestaat uit Duitsland (twee punten), Hongarije (twee), Noorwegen (nul) en Spanje (nul punten). De nummers een en twee gaan naar de halve finales van volgende week vrijdag in Parijs.

De andere twee halve finalisten komen uit de groep met Rusland, Servië, Frankrijk, Zweden, Denemarken en Montenegro.

De grote ster in de Roemeense ploeg is Christina Neagu, die drie keer werd gekozen tot beste handbalster van de wereld.

Nederland treft met Roemenië een land met een grote handbalreputatie, hoewel de vrouwen pas één keer op een EK pas één keer op het podium stonden: brons in 2010. Dit jaar maken ze een sterke indruk. In de kwalificatiereeks liet Roemenië Rusland achter zich en in het laatste groepsduel van woensdag bracht de ploeg tweevoudig titelverdediger Noorwegen de grootste nederlaag uit de EK-geschiedenis toe: 31-23.

Spaanse coach De grote ster in de Roemeense ploeg is nog altijd Christina Neagu, die drie keer, in 2010, 2015 en 2016, werd gekozen tot beste handbalster van de wereld. De Spaanse coach Ambros Martin heeft rond de 30-jarige Neagu, die in de afgelopen drie duels 24 keer scoorde, een hecht collectief van jonge talenten en ervaren speelsters gesmeed. Met bijvoorbeeld de opbouwspeelster Eliza Bucheshi (25) en de Oekraïense doelvrouw Joelija Dumanska (22). Martin, bondscoach van Roemenië sinds 2016, is geen onbekende voor de Nederlandse speelsters Nycke Groot en Lois Abbingh. De Spanjaard was tot deze zomer coach van Györ, de Hongaarse werkgever van Groot en de afgelopen twee jaar winnaar van de Champions League. Hij maakte dit seizoen de overstap naar het Russische Rostov Don, de nieuwe club van Abbingh, die met Martin een serieuze gooi wil doen naar de hoofdprijs in de Champions League. Na Roemenië volgt dinsdag het duel met Noorwegen, het land dat Nederland de laatste jaren steevast trof op grote titeltoernooien. En dat Nederland altijd, en vaak met grote cijfers, de baas was. WK 2015, finale: Noorwegen-Nederland 31-23; Olympische Spelen 2016, wedstrijd om brons: Noorwegen-Nederland 36-26; EK 2016, finale: Noorwegen-Nederland 30-29; WK 2017, halve finale: Noorwegen-Nederland 32-23. De Noorse vrouwen presteren dit EK nog onder de maat, met nederlagen in de groep tegen Duitsland en Roemenië. De ploeg van de IJslandse coach Thorir Hergeirsson kreeg in de aanloop naar het EK te maken met grote tegenvallers. Eerst bedankte de ervaren doelvrouw Kari Grimsbö voor de nationale ploeg en in oktober liep de veel scorende opbouwspeelster Nora Mörk, ploeggenote van Groot bij Györ, een zware knieblessure op. Tot slot stuit Nederland in Nancy op Duitsland, sinds dit jaar gecoacht door Henk Groener. De voorganger van Thomsen als bondscoach van Oranje zag eerst aanvoerder Anna Loerper (gestopt) wegvallen, later raakte haar opvolgster Kim Naidziavicius geblesseerd. Met vijf EK-debutanten verraste Duitsland in de openingswedstrijd met een triomf op Noorwegen. Op het WK van vorig jaar in Duitsland was Nederland in Leipzig veel te sterk voor het gastland (31-23).

