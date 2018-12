Hecht handbalcollectief boekt mooie zege

En dat zonder Groot, de middenopbouwspeelster die als een van de beste handbalsters van de wereld wordt beschouwd. Op weg naar haar derde treffer kwam ze na een botsing met Eliza Buceschi met haar achterhoofd hard in aanraking met de linkerknie van Debbie Bont. Ze bleef stil op de grond liggen en dat is niets voor Groot, die na zware botsingen altijd weer snel opkrabbelt. Nu werd al snel duidelijk dat ze niet verder kon.

Woedend

Begeleid door fysiotherapeut Jelle Heisen − bondsarts Diederik Oey is niet aanwezig in Frankrijk − liep Groot huilend naar de kant. Woedend smeet ze een bidon weg voordat ze met een handdoek over het hoofd op de bank ging zitten. Later verdween ze naar de kleedkamer om niet meer terug te keren. Na de wedstrijd werd in het hotel van de ploeg onderzocht of er sprake was van een hersenschudding.

Een tegenvaller voor Nederland, maar uiteraard vooral voor Groot zelf. Ze was honderd procent fit naar Frankrijk gereisd, in tegenstelling tot een jaar geleden toen ze in de aanloop naar het wereldkampioenschap in Duitsland eerst een amandeloperatie onderging en later een bovenbeenblessure opliep. Groot, die op het WK ook nog geteisterd werd door migraine-aanvallen, speelde dat toernooi vooral op karakter.

Onduidelijk is of bondscoach Helle Thomsen dit EK nog een beroep kan doen op Groot (30). Ondanks de 29-24 overwinning op Roemenië is Nederland nog niet verzekerd van een plaats bij de laatste vier. Morgen kan Nederland die stap zetten, maar dan moet er gewonnen worden van Noorwegen. Dat lukte de afgelopen vier titeltoernooien niet, maar op dit EK is niets voorspelbaar.

Veel tijd om stil te staan bij het uitvallen van Groot, had Nederland niet. Nadat iedereen even had geslikt en met de ogen had geknipperd, werden de rijen gesloten. “Eventjes denk je shit”, zei de uitblinkende doelvrouw Tess Wester. “Je weet hoe belangrijk ze is voor het team, hoeveel snelheid ze in de ploeg brengt, hoe goed ze is in de dekking en wat ze in de aanval kan brengen. Maar je moet door, je weet dat je als team moet doorpakken.”

En dat deed Nederland. Na een rommelig en chaotisch begin van de wedstrijd − beide landen hadden drie dagen niet gespeeld − vielen de puzzelstukjes in elkaar. Lois Abbingh en Estevana Polman hadden succes met hun schoten vanuit de tweede lijn, Martine Smeets en Debbie Bont vonden het doel vanuit de hoek, de dekking met de uitblinkende Maura Visser stond als een huis en Wester onderscheidde zich met een aantal fraaie reddingen.

“Ik had een goede dekking voor me en dat maakt het voor mij een stuk makkelijker”, zei Wester die tot speelster van de wedstrijd werd gekozen. Met vijftien reddingen op 36 schoten kwam de keepster van het Deense Odense tot een percentage van 42, terwijl ze in de eerste drie gewonnen wedstrijden tegen Hongarije, Spanje en Kroatië was blijven steken op 28 procent.

“Er werd deze wedstrijd niet veel gewisseld en dat bracht rust”, zei Wester, die zich met het bekijken van videobeelden had voorbereid op de aanvallende acties van vooral Cristina Neagu, de Roemeense ster die na drie duels 24 treffers achter haar naam had staan. Gehinderd door de Nederlandse dekking en de vorm van Wester kreeg de drievoudig wereldhandbalster van het jaar het vizer niet op scherp: vier doelpunten uit veertien pogingen.

Wester wordt dit seizoen bij de nationale ploeg begeleid door Lene Rantela, die als keepster van Denemarken tweemaal olympisch kampioen werd. “Ze is erg rustig en duidelijk en dat vind ik fijn”, aldus Wester. “En ze laat veel aan mij over. Ze wil niet te veel aan mij veranderen. Geniet ervan, zegt ze altijd en doe waar je je goed bij voelt. Tot dusver gaat dat goed.”

Thomsen sprak na de overwinning op Roemenië haar respect uit voor haar ‘meiden’, die ook na het uitvallen van Groot het koppie erbij hielden. “Ze hebben zich perfect aan het plan gehouden”, zei ze. “Voor mij is het makkelijk om een plan op te stellen, maar voor de speelsters is het moeilijk uit te voeren. Zolang ze honderd procen knokken kan ik alleen maar tevreden zijn.”