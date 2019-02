Hebzucht heerst bij Australische banken, concludeert bikkelhard rapport

In Australië heeft een commissie vernietigend geoordeeld over de gehele financiële sector. Er is sprake van wijdverspreid wangedrag. Er moet een extra toezichthouder komen en consumenten verdienen meer bescherming tegen financieel adviseurs en banken.

Een man met het syndroom van Down werd overgehaald om een vaag financieel product te kopen

De ‘koninklijke commissie’ heeft elf maanden onderzoek gedaan naar banken, pensioenfondsen en andere financiële instellingen en kwam maandag met 76 aanbevelingen. De overheid is van plan die allemaal over te nemen. Ook wil de overheid een fonds instellen om gedupeerden te compenseren.

In strijd met de wet Minister van financiën Josh Frydenberg zegt dat de financiële sector moet veranderen. “Dit is een vernietigend oordeel over beleid dat door hebzucht is gestuurd, en over gedrag dat in strijd was met wetgeving en met de verwachtingen van de samenleving.” Grote financiële instellingen brachten hun klanten diensten in rekening die ze helemaal niet verstrekten. Dat waren geen incidenten of computerfoutjes: het gebeurde vaak en gedurende vele jaren. De instellingen pakten veel geld af van hun klanten, volgens Kenneth Hayne, commissie-voorzitter en oud-rechter van het Hooggerechtshof van Australië. Verder werden kwetsbare mensen opgescheept met producten die ze niet nodig hadden. Zo werd een man met het syndroom van Down overgehaald om een vaag financieel product te kopen. Deze praktijken gingen gepaard met agressieve verkooptechnieken. Het eindrapport van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar wantoestanden in de financiële sector. © Reuters Toezichthouder ASIC, de commissie voor Australische waardepapieren en investeringen, is veel te laks geweest in het toezicht en de afhandeling van de klachten, stelt de onderzoekscommissie. Het onderzoek heeft elf maanden geduurd en bracht in hoorzittingen al talrijke misstanden naar boven. De onthullingen pakten slecht uit voor de beurskoersen van de belangrijkste financiële aandelen, er zou 60 miljard Australische dollar (38 miljard euro) aan waarde zijn verdwenen.

Kwetsbare mensen Tijdens de publieke verhoren van de topmensen van vijf banken en van andere financiële dienstverleners zag de commissie te weinig wil om verantwoordelijkheid te nemen. Bij sommige organisaties is onvoldoende besef van wat eerlijk en juist is, schrijft de commissie. Hayne wijst ook op een ongezonde bonuscultuur. De Australische vereniging van banken noemt het rapport een wake-upcall en zegt dat banken de afgelopen maanden hun eigen regels hebben aangescherpt. Minister Frydenberg neemt alle aanbevelingen over. Zo zijn hypotheekadviseurs straks verplicht om het belang van hun klant te dienen, en niet dat van de geldverstrekker. Financieel adviseurs moeten onthullen welke premie ze zelf krijgen als ze een product verkopen. Ook worden maatregelen genomen om te voorkomen dat kwetsbare mensen producten krijgen aangesmeerd die ze niet nodig hebben. Verder moeten banken voorzichtiger omgaan met mensen die slecht Engels spreken en met boeren zolang die met extreme droogte kampen.

