Hebben de mensen die een hoogslaper eisen van Leen Bakker een punt?

Een buitenkans. Een hoogslaper van het type Fairytale Flower voor slechts 24 euro. Afgeprijsd van 319 euro. Eenvoudig via internet te bestellen.

Zeker 1200 mensen gingen op dit prachtaanbod van Leen Bakker in. Maar voorlopig krijgen ze niets. Want de winkelketen wil niet leveren. De lage prijs was een fout, zegt het bedrijf. Ze wilden wel met een korting komen, maar nooit met zo’n hoge.

De onverschillige consument kan denken: begrijpelijk, iedereen kan fouten maken. Maar zo simpel is het niet. Juristen proberen de beddenverkoper te bewegen om het bed tegen de aangeboden prijs van 24 euro te ­leveren. De handreiking van Leen Bakker om de kopers een kleinere korting te geven, is afgewezen.

Op zich hebben de juristen een punt. De wet hanteert namelijk een eenvoudige regel: doet iemand een aanbod dat vervolgens door een ander wordt aanvaard, dan is er een overeenkomst. De verkoper moet dan leveren en de klant moet betalen. Dit alles om te voorkomen dat iedereen zomaar onder zijn afspraken uit kan komen en het handelsverkeer stroef verloopt.

Gelukkig, zeker voor juristen, ligt het iets genuanceerder. De wet zegt namelijk ook dat koper en verkoper hun handelingen ‘gewild’ moeten hebben. Lopen bijvoorbeeld de ­inhoud van het aanbod en de werkelijke wil van de aanbieder uit elkaar, dan komt er helemaal geen overeenkomst tot stand. En dit is precies waar Leen Bakker zich op beroept. De verkoper zei wel dat het bed 24 euro kost, maar bedoelde iets anders. Zo bezien kunnen de kopers fluiten naar hun hoogslaper.

De wet kent echter nog een nuance, namelijk dat er alsnog een overeenkomst tot stand komt als (in dit geval) de koper er op mocht vertrouwen dat het aanbod klopte. Ook al wilde de verkoper het allemaal ­anders. Hiermee wordt voorkomen een verkoper klanten met mooie stunts naar zijn website of winkel lokt, maar vervolgens niet thuis geeft. Het is deze nuance in de wet die de beddenkopers sterkt in hun zaak.

Extreem

De kans dat Leen Bakker moet leveren, wordt echter niet hoog ingeschat. Want klanten kunnen niet zomaar op juistheid van een aanbod vertrouwen. “Het prijsverschil is hier extreem. Dat roept de vraag op of de kopers niet hadden moeten aanvoelen dat Leen Bakker een fout maakte en dit dan hadden moeten onderzoeken”, zegt advocaat Henderi Lenting van De Haan Advocaten. In een eerdere zaak hoefde Postorderbedrijf Otto van de rechter niet de dure televisies te leveren die het voor slechts 99 euro had aangeboden. De klant had kort gezegd moeten begrijpen dat het hier om een fout ging.

“Het gaat erom of een consument beter had moeten weten”, zegt Marius Dekkers van Van Till Advocaten. “Een gemiddeld geïnformeerde klant had kunnen weten dat dergelijke hoogslapers niet voor 24 euro worden verkocht.”

Maar moet een klant altijd alles ­begrijpen en onderzoeken? De rechter zal ook kijken naar de vraag of Leen Bakker een gevestigde naam is waar je dergelijke fouten niet van hoeft te verwachten. Of dat het ­bedrijf vaker met stuntprijzen schermt. Geven deze argumenten de doorslag, dan heeft Leen Bakker een kostbare fout van 3,5 ton gemaakt.