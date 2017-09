Heb jij weleens moedwillig met getallen gesjoemeld?

Dag Jan,

In de categorie verlaat komkommernieuws: er is opnieuw gedoe over de hoogte van Mount Everest. Of eigenlijk is er altijd gedoe over geweest. China zei namelijk jarenlang dat de berg 8844 meter hoog was, waar Nepal het op 8848 meter hield. Het werd een diplomatieke prestigekwestie met gesprekken over sneeuw wel-of-niet meetellen waarbij China uiteindelijk toegaf. En tóch organiseert Nepal nu opnieuw een expeditie om de hoogte nauwkeurig te bepalen.

Bij hoogtemetingen moet ik denken aan een wereldberoemd verhaal onder natuurkundigen dat bekend staat als de barometervraag. Er schijnt ooit een professor geweest te zijn die op een tentamen aan zijn studenten vroeg hoe je de hoogte van een flatgebouw kunt bepalen door slechts gebruik te maken van een barometer. Het idee was natuurlijk het verschil in luchtdruk tussen de begane grond en het dak om te rekenen naar een hoogteverschil. Maar naar verluidt was er toen een student die een heel lijstje van andere methoden opschreef. Zoals de barometer van het dak afgooien en meten hoe lang dat duurt; met de valversnelling kun je dan uitrekenen van hoe hoog de barometer viel. Of, nog inventiever: vraag aan de portier hoe hoog het gebouw is, in ruil voor een schitterende barometer. De professor kon niet anders dan de student een tien geven.

Ik denk dan: had gewoon 8839 meter en 20 centimeter gezegd

Aan de geschiedenis van de hoogtemeting van Mount Everest zit trouwens een ander mooi verhaal. Na jaren van meten en rekenen door Britse landmeters en Indiase wiskundigen rolde er in 1856 een getal uit van precies 29.000 voet. Wat een schitterend rond getal! Té schitterend vond de toenmalige baas van de expeditie. Dus publiceerde hij het getal van 29.002 voet, omdat mensen anders zouden denken dat het slechts een afgeronde schatting was. En dat zou natuurlijk afdoen aan al dat harde werk. Ik denk dan: had gewoon 8839 meter en 20 centimeter gezegd. Het blijkt maar weer dat je altijd moet opletten bij de presentatie van getallen. Dus hierbij een gewetensvraag: heb jij weleens moedwillig met getallen gegoocheld om de waarheid nét iets anders te presenteren? Ik zit trouwens aan ongeveer 350 woorden, dus ik moet afronden.

