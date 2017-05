Hé, een mummie! - Egypte hoopt op een mediaspektakel

Er is een cordon militairen uitgerukt om de aanwezige journalisten op afstand te houden. Eerst mogen de minister van oudheden en genodigde ambassadeurs de acht meter diepe schacht binnen, die in de woestijn bij het Zuid-Egyptische Minya naar de groots aangekondigde archeologische ontdekking leidt. Maar dat het een mediaspektakel wordt, is wel de bedoeling.

Een ladder, provisorisch vastgebonden aan een paar zandzakken, leidt de tombe in waar verspreid over een lage, circa vijftien meter lange gang zeventien mummies uit de laat-faraonische of Grieks-Romeinse tijd liggen. Onaangekondigd blijkt minister Khaled el-Enany, gebukt en met veiligheidshelm, beneden vragen van journalisten te beantwoorden. Het levert een tafereel op van de verzamelde wereldpers die zich hangend over minstens tweeduizend jaar oude mummies met microfoons en camera's naar de minister buigt.

Necropolis Volgens El-Enany is de tombe onderdeel van een veel grotere necropolis, die mogelijk wel honderden mummies kan bevatten. Het is de eerste necropolis voor mensen in de archeologische vindplaats Toena el-Gebel, bij Minya, die al bekend is vanwege een grote necropolis voor vogels en andere dieren. Naast de mummies heeft het archeologisch team van Cairo Universiteit twee in het Demotisch beschreven papyri gevonden en een aantal stenen en kleien sarcofagen. Er zijn uit die periode al tienduizenden mummies bekend Archeoloog Dirk Huyge Er lijkt het ministerie van oudheden veel aan gelegen internationale aandacht voor de vondst te krijgen. Afgelopen week nodigde het journalisten uit voor een tweedaagse reis naar Minya, inclusief vervoer, eten, overnachting en een toeristisch tochtje per koets door de stad.

Overdreven Maar hoe bijzonder is de ontdekking precies? Archeoloog aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel Dirk Huyge, regelmatig in Egypte voor onderzoek naar grottekeningen, stelt dat de tombe in Toena el-Gebel eigenlijk niet zo'n grote vondst is. "Er zijn uit die periode al tienduizenden mummies bekend en er zullen waarschijnlijk nog vele tienduizenden te vinden zijn." El-Enany zelf beaamt dat: de dag voor het persbezoek tempert hij de verwachtingen. "Toen ik het persbericht zag, schrok ik, het werd overdreven hoe groot de ontdekking was." Hij voegt toe dat hij zijn assistent de opdracht had gegeven een nieuw bericht uit te geven - wat niet was gebeurd. Archeologische site in Minya. © REUTERS Er zijn wel redenen te bedenken voor de opgeklopte verwachtingen: Egypte, de laatste jaren geplaagd door terreur en politieke instabiliteit, snakt naar toeristen. Die blijven eigenlijk al weg sinds de Arabische Lente in 2011 uitbrak. Het ministerie van oudheden is financieel afhankelijk van de inkomsten uit kaartverkoop. "De minister grijpt natuurlijk elke gelegenheid aan om Egypte op positieve wijze in het nieuws te brengen", stelt Huyge. Er worden niet meer of minder ontdekkingen gedaan dan in voorbije jaren, alleen wordt er nu veel uitgebreider aan de pers gerapporteerd Archeoloog Dirk Huyge Maar de minister is ook gefrustreerd, zegt hij, over het gebrek aan internationale aandacht voor het werk van zijn archeologen. Want deze ontdekking mag dan misschien niet zo groot zijn als gesuggereerd, 2017 is tot nu toe een bijzonder jaar voor Egypte, vindt hij. Vrijwel elke twee weken maakt het ministerie van oudheden dit kalenderjaar een vondst bekend. De meest aansprekende was de opgraving van een standbeeld van een farao uit de zevende eeuw voor Christus in een drukke buitenwijk van Cairo in maart. Eerder deze maand werden de resten van piramide uit de achttiende eeuw voor Christus, gebouwd voor een faraodochter, gevonden in Dahshur, 40 km ten zuiden van Cairo. Huyge denkt er het zijne van. "Er worden niet meer of minder ontdekkingen gedaan dan in voorbije jaren, alleen wordt er nu veel uitgebreider aan de pers gerapporteerd."

