Hé, een Aboriginal op olympische kunstschaatsen

Windsor bleek over veel talent te beschikken en al snel namen de Russische coaches Andrei and Galina Pachin hem onder hun hoede. Het echtpaar adviseerde hem om zich te specialiseren in het ijsdansen en via-via kwam hij aan zijn partner, de 18-jarige in Rusland geboren Ekaterina Alexandrovskaya. Op het eerste gezicht een vreemde combinatie, want met zijn 1.85 meter torent Windsor boven Alexandrovskaya (1.54 meter) uit.

Het eerste succes behaalden ze in maart vorig jaar met de wereldtitel voor junioren. Met de derde plaats op de Nebelhorn Trophy kwalificeerden Windsor en Alexandrovskaya zich voor de Spelen in Pyeongchang. Afgelopen nacht deden ze mee aan de korte kür, in de nacht van woensdag op donderdag volgt de vrije kür. Ze verwachten niet dat hun debuut een medaille oplevert, succes verwachten ze wel tijdens de Spelen van 2022.

Windsor hoopt dat hij door zijn aanwezigheid op de Winterspelen een rolmodel wordt voor jonge Aborigionals die ook een sportieve carrière willen nastreven. "Het is niet makkelijk, maar zeker niet onmogelijk", zei de jongste telg uit een gezin van negen kinderen onlangs. Zijn inspiratiebron was Cathy Freeman, die op de Zomerspelen van 2000 in Sydney als eerste Aborigional olympisch goud won op de 400 meter. Als 4-jarig ventje zat hij aan de buis gekluisterd bij dat historische moment.