Hé, de printers van HP weigeren opeens dienst. En ze zijn niet stuk

25 printermodellen van Hewlett Packard geven foutmeldingen als mensen daar een inktpatroon van een goedkoop huismerk in stoppen. De printer meldt dan dat er een probleem mee is of dat het patroon misschien beschadigd is. Maar het patroon is niet stuk, het gaat om software van HP zelf. Die zorgt dat de printers weigeren als er een cartridge van een huismerk in wordt gedaan.

Lees verder na de advertentie

De kwestie van de weigerprinters is aangezwengeld door 123inkt.nl, dat online kantoorartikelen verkoopt. 123inkt.nl levert patronen van fabrikanten als HP en van een eigen huismerk. Gerben Kreuning, directeur van 123inkt.nl, zegt 655 klachten te hebben ontvangen van klanten: hun printers bleken het niet meer te doen nadat een patroon was verwisseld als dat nieuwe patroon van een huismerk was. Daarnaast meldden 1536 klanten dat zij patronen op voorraad hadden die niet zouden werken als ze in HP-printers zouden worden gestopt. Volgens Kreuning speelt dat bij 25 HP-modellen.

Een sticker plakken met de mededeling dat je iets gaat doen wat niet mag, geeft je niet het recht om dat te gaan doen Gerben Kreuning, directeur 123inkt.nl

Wat HP doet, kan en mag niet, stelt Kreuning. “Een verkochte printer is geen eigendom meer van HP en HP mag niet het eigendom van iemand anders vernielen.”

HP meldt sinds 2016 op een sticker op de verpakking van zijn printers dat inktpatronen zonder HP-chip mogelijk niet werken en dat patronen die wel werken dat in de toekomst misschien niet meer doen. Kreuning: “Een sticker plakken met de mededeling dat je iets gaat doen wat niet mag, geeft je niet het recht om dat te gaan doen. Je mag ook geen brandje steken in een bos als je een briefje ophangt met de mededeling dat je dat gaat doen.”

Volgens Kreuning probeert HP het gebruik van huismerk-patronen te frustreren. HP levert zijn printers voor een lage prijs, maar vraagt relatief veel geld voor zijn cartridges. Leveranciers van huismerk-patronen zijn geduchte concurrenten van HP.

Intellectueel eigendom Hewlett Packard Nederland reageerde gisteren en vandaag niet op verzoeken van Trouw om in te gaan op de kwestie. Wel gaf het een verklaring af aan Computable.nl, een platform voor ict-professionals. Daarin stelt HP, vrij vertaald, dat het zijn printers doorlopend beveiligt (via internet) om gebruik van printbenodigdheden zonder HP-chip te voorkomen. HP stelt ook dat het zijn intellectueel eigendom wil beschermen. Het bedrijf erkent dat sommige inktpatronen het door die beveiliging mogelijk niet doen. De kwestie lijkt op die van drie jaar geleden. Op 13 september 2016 weigerden veel HP-printers in de wereld opeens dienst. HP bleek ze te hebben voorgeprogrammeerd: vanaf die dag draaiden zij niet meer op huismerk-patronen. Na protesten draaide HP dit terug. Nu werkt het anders. HP heeft printers via internet een update gegeven: wordt een patroon van een huismerk geplaatst, dan doet ‘ie het niet meer. Internationale ophef over de actie is (nog) uitgebleven. Dat komt volgens Kreuning doordat in 2016 veel mensen tegelijkertijd werden getroffen. Nu hebben mensen er alleen last van als zij een patroon vervangen. 123inkt zegt het probleem zelf getackeld te hebben: de huismerk-patronen zijn zo veranderd dat ze niet meer worden geweigerd door de HP-printers. De Autoriteit Consument en Markt wilde de vraag of HP’s actie door de beugel kan niet beantwoorden. Een woordvoerder: “Dit lijkt me geen kwestie waar wij ons over moeten uitspreken.”

Lees ook: