Hazard helpt Chelsea aan overwinning in finale Europa League

In het sfeerloze Olympisch Stadion van Bakoe was de Belg Eden Hazard de man van de wedstrijd. Met een assist en twee doelpunten bezorgde hij Chelsea, net als in 2013, de Europa League. Hoewel het een Londense strijd betrof, stond er slechts één Engelsman aan de aftrap, Maitland-Niles van Arsenal. En dat was niet het enige opzienbarende aan de tiende Europa League-finale.

De eindstrijd in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, was al bij voorbaat omstreden. De Armeen Mkhitaryan (Arsenal) besloot niet eens af te reizen met zijn team, omdat zijn vaderland sinds het begin van de jaren negentig op voet van oorlog staat met Azerbeidzjan. Er is onenigheid over de regio Nagorno-Karabach.

Dat de naam van Mkhitaryan gevoelig ligt in Azerbeidzjan, bleek ook op de wedstrijddag. Twee Arsenal-supporters werden door de Azerbeidzjaanse politie verzocht hun wedstrijdshirts met daarop de naam ‘Mkhitaryan’ te bedekken. Ze konden hun veiligheid niet garanderen.

Kaarten

Met de supportersschare was een ander delicaat onderwerp genoemd in de aanloop naar de finale. Arsenal en Chelsea kregen beide slechts zesduizend kaarten van de Europese voetbalbond UEFA, terwijl het stadion een capaciteit van zeventigduizend plaatsen heeft. “Diep teleurgesteld”, schreef Arsenal in een statement. Ook de bereikbaarheid van Bakoe, een stad op vierduizend kilometer van Londen, was een heikel punt.

Het was te zien in het stadion, waar veel plekken onbezet waren en de sfeer ver te zoeken was. De aanwezigen kregen ook nog eens een weinig spectaculaire eerste helft te zien. Alsof Chelsea en Arsenal ergens in Azië een vriendschappelijk potje in de voorbereiding speelden. Beide ploegen opereerden afwachtend voor de rust. De beste kans was voor Chelsea-aanvaller Giroud, die keeper Cech tot een redding dwong. De Tsjechische doelman (37) nam afscheid van het voetbal.

In de tweede helft nam de amusementswaarde ietwat toe. En dat had vooral te maken met de openingstreffer van Giroud, die vier minuten na rust een voorzet van Emerson binnen kopte. De Fransman, oud-speler van Arsenal, juichte ingetogen na het doelpunt tegen zijn voormalig werkgever.

Arsenal werd tot meer initiatief gedwongen na de achterstand. Maar in die fase werd juist het verschil tussen beide ploegen blootgelegd. Chelsea heeft wat Arsenal ontbeert: aanvallende creativiteit en doortastendheid.

Chelsea kon na de voorsprong speculeren op de snelheid en creativiteit van Hazard. Coach Sarri noemde hem in de aanloop naar de Europese finale nog “te goed” voor Chelsea. Hazard zette de woorden van zijn trainer kracht bij met een assist en twee doelpunten. Eerst stelde de Belg zijn Spaanse ploeggenoot Pedro in staat te scoren, waarna Hazard even later zelf een toegekende strafschop (overtreding op Giroud) benutte.

Arsenal-invaller Iwobi dacht de spanning nog terug te brengen (rake volley), maar een paar minuten later profiteerde Hazard van balverlies van Aubameyang. Hij bracht de eindstand na ruim zeventig minuten op 4-1. Vlak voor tijd kreeg Hazard nog een publiekswissel.

Zaterdag wordt het Europese seizoen afgesloten met de Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat beide finales tussen clubs uit hetzelfde land gaan.