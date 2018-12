Hayarpi Tamrazyan wacht al ruim 1400 uur in de Bethelkerk: “We bungelen tussen hoop en vrees”

Ook met Kerst is de permanente kerkdienst voor het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan doorgegaan: de teller staat nu op meer dan 1400 uur en ruim 750 voorgangers. Het einde is nog niet in zicht, van staatssecretaris Harbers (justitie, VVD) moeten de ouders en drie kinderen terug naar Armenië. Maar de kerkelijke vluchtelingenorganisatie Inlia zegt over nieuwe gegevens te beschikken over de situatie van het gezin. Daarmee gaan familie en kerk nu de Tweede Kamer benaderen.

Ik vond het heel moeilijk dat dit besluit vlak voor Kerst kwam

De dochter en woordvoerster van de familie, de 21-jarige studente econometrie Hayarpi Tamrazyan, zegt in een telefonisch interview dat ze gaf na de kerstdienst, 'heel verbaasd' te zijn over de beslissing van de staatssecretaris.

"Ik begrijp niet hoe dat kan gebeuren", zegt ze. "Er zijn nieuwe feiten die de staatssecretaris niet kon weten. Eerst werd ik er wel moedeloos van, ik dacht: is het nu echt klaar, afgelopen?

"Maar toen ik zag dat Harbers niet ingaat op de nieuwe informatie over dat het voor ons niet veilig is in Armenië, had ik toch wel hoop dat het goedkomt.

"Ik vond het heel moeilijk dat dit besluit vlak voor Kerst kwam. Kerst heeft voor mij in de eerste plaats een religieuze betekenis, we vieren de geboorte van een kwetsbaar kind, voor wie geen plaats was in de herberg. Als mensen van God zijn we welkom in Zijn herberg, maar de realiteit is dat wij niet welkom zijn in de herberg van Nederland. Terwijl we hier wel thuis zijn."

Dat jullie nu bij de Tweede Kamer aankloppen, betekent ook dat jullie nog voor onbepaalde tijd in de kerk blijven. Hoe doe je dat, nadat jullie al een maand in jullie eigen vrijgemaakte kerk in Katwijk waren en nu twee maanden in de Bethelkapel? "We hebben daar de energie voor, doordat zoveel mensen ons steunen. En ons geloof geeft ons ook kracht. Ik hoop echt dat de christelijke partijen van zich laten horen en dat zij een eind zullen maken aan dit onrecht. De ChristenUnie staat al achter ons, en ik hoop dat het CDA zich ook voor ons en voor een ruimer kinderpardon gaat inzetten. Zij hebben de macht hier een eind aan te maken."

Hoe is het om zo lang in een kerk te verblijven? "Het moeilijkste is dat we steeds in onzekerheid leven, we bungelen tussen hoop en vrees. Het is heel lastig dat we niet in vrijheid kunnen doen wat we altijd hebben gedaan. "Ik studeer in Tilburg, ik geef bijles aan kinderen, ik doe mee aan projecten tegen eenzaamheid van mijn christelijke studentenvereniging. Ik wil nu verder bouwen aan de toekomst." "Ik studeer in Tilburg, ik geef bijles aan kinderen, ik doe mee aan projecten tegen eenzaamheid van mijn christelijke stu­den­ten­ver­e­ni­ging. Ik wil nu verder bouwen aan de toekomst.

Staatssecretaris Harbers zegt dat die toekomst in Armenië ligt, en dat je door je te verzetten tegen uitzetting juist je eigen toekomst in de weg zit. Zit daar wat in? "Het klinkt alsof het een keuze is, maar het is voor ons levensgevaarlijk in Armenië. Dat is dus geen optie. Ook al zitten we in een kerk, we bouwen wel aan onze toekomst. Ik probeer hier te studeren, sommige colleges zijn online. "Het is lastig om me te concentreren, maar ik heb heel hard gevochten om te kunnen studeren en daar ga ik nu mee verder."

Hoe ga je het nieuwe jaar in? "Ik hoop dat er een einde komt aan de jarenlange onzekerheid. Er wordt vaak gezegd dat mensen procedures eindeloos rekken en stapelen, maar wij zijn twee keer in het gelijk gesteld. "De staat ging juist in beroep, daardoor heeft het allemaal zo lang geduurd. Wij hebben uiteindelijk verloren, maar ik ga het nieuwe jaar in met de hoop dat we hier kunnen blijven, zodat ik door kan gaan met de toekomst waarvoor ik al negen jaar mijn best doe." © Inge Van Mill

Reactie CDA: ‘we gaan niet in op individuele gevallen’ In de coalitie zijn VVD en CDA tegen ruimere regels voor asielkinderen, ChristenUnie en D66 willen een ruimer kinderpardon. Kamerlid Joël Voordewind van de Christenunie - waarin ook Hayarpi actief is - gebruikt het kerstreces om zich te verdiepen in de nieuwe informatie van Inlia. Hij heeft, zegt hij, altijd gedacht dat de familie een sterke zaak heeft. Hij hoopt dat hij de feiten van Inlia onder de aandacht van Harbers kan brengen. Meer dan dat kan de Tweede Kamer niet doen; de staatssecretaris beslist. CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg laat weten niet op individuele gevallen in te gaan. Ze noemt het wel 'mooi en waardevol dat de kerk zich zo inzet'. De woordvoerder van staatssecretaris Harbers kon vorige week niet zeggen of deze de informatie van Inlia al kende. "Maar in elk geval heeft die niet geleid tot een andere beslissing."

