Hattrick van Luuk de Jong doet gemor bij PSV verstommen

Luuk de Jong (27) klinkt zaterdagavond als een liedje dat op repeat staat. Overal vertelt hij hetzelfde. De PSV-spits staat vol in de schijnwerpers. Hij is de gevierde man, nadat zijn ploeg na rust heeft afgerekend met PEC Zwolle (4-0).

De Jong kan een lichte verveling nauwelijks onderdrukken als hij zich na afloop in de kluwen cameraploegen stort. “Moet ik nu weer overal hetzelfde gaan vertellen?” vraagt hij zich knipogend af voordat hij aan het eerste interview begint. Met die frase kun je twee kanten op. Het spel van PSV had ook tegen PEC Zwolle repeterende elementen gekend. Matig tot slecht noemde coach Cocu het optreden in de eerste helft, en dan met name de opbouw van achteruit. Ja, dan blijft zelfs een verarmd PEC Zwolle (vijf erkende basiskrachten werden gemist) op de been in het Philips-stadion.

Kantelpunt

Maar net toen het eerste gemor voorzichtig van de tribunes rolde, was daar het kantelpunt in de wedstrijd. Zwolle-doelman Van der Hart kwam kort voor het rustsignaal zijn doel uit, torpedeerde Lozano en mocht met een rode kaart het veld verlaten. Nog voor de pauze drukte De Jong het overtal uit in de score. Hij kopte raak uit een corner.

De Jong weet dat het beter moet, zegt hij na afloop, eveneens in herhaling vallend. Er valt elke week veel aan te merken op het spel van PSV. Het strookt niet. De amusementsfactor is gering. En als de onkunde af en toe weer eens boven komt drijven, slaat het thuispubliek direct aan. Het is niet mooi, wel effectief. Cocu weet dat pragmatisme het enige middel is naar de 24ste landstitel. En daarmee is hij succesvol. PSV, dit PSV, is na 21 speelronden de fiere koploper in de eredivisie met zeven punten voorsprong op Ajax. De winst op PEC was een evenaring van het clubrecord; 21 thuiszeges op rij.

De Jong is op de hoogte van de geschiedschrijving. Zoals hij ook weet dat hij in september 2015, op bezoek bij Cambuur, voor het laatst een hattrick maakte. Zijn drie treffers doen hem goed. Voor zichzelf, want hij is een spits, maar het streelt hem vooral dat hij weer belangrijk kan zijn voor het team. De verslaggever wil weten waarom hij na zijn derde doelpunt, een keurige intikker, meteen op zoek ging naar aangever Brenet (zelf maker van de 4-0). De Jong haalt zijn schouders op. “Dat doe ik altijd. Winnen doe je met elkaar.”

Dat ik nu een hattrick maak is mooi, maar ik zit de afgelopen maanden al lekker in mijn vel. Ik speel goed, ben weer balvast. Luuk de Jong, PSV

De Jong neemt het team graag bij de hand, iets wat hem vorig seizoen niet lukte. Nu voelt hij zich weer goed. Getuige ook zijn achtste seizoenstreffer tegen PEC, waarmee hij zijn productie van vorig seizoen evenaarde. De Jong, gevraagd naar het ongrijpbare van ‘vorm’ in de sport: “Dat ik nu een hattrick maak is mooi, maar ik zit de afgelopen maanden al lekker in mijn vel. Ik speel goed, ben weer balvast. Dat is belangrijk voor mij en mijn gevoel. Ik kan mezelf na een wedstrijd heel goed analyseren en weet vaak wat ik wel of niet goed heb gedaan.”

Zaterdagavond weet De Jong dat hij iets goed heeft gedaan. De wedstrijdbal gaat mee naar huis. Als herinnering aan zijn hattrick.