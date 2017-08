Hassan maakt favorietenrol niet waar en eindigt als vijfde in Londen

Wie het karakter van Sifan Hassan moet omschrijven, heeft aan één woord genoeg: stronteigenwijs. Het is daarom de vraag of de 24-jarige Nederlandse van Ethiopische afkomst dankzij of ondanks zichzelf vijfde is geworden op de 1500 meter op de WK atletiek in Londen.

Maandag moest Hassan genoegen nemen met een plek buiten het erepodium in een tijd van 4.03,34. Olympisch kampioene Faith Kipyegon uit Kenia pakte goud in 4.02,59, gevolgd door Jennifer Simpson uit Amerika (4.02,67) en Caster Semenya uit Zuid-Afrika, die brons won in een tijd van 4.02,90.

In Londen was Hassan als aanvoerster van de seizoensranglijst met een tijd van 3.56,14 een van de favorieten voor goud. Maar het was zeker geen uitgemaakte zaak met een zeer sterk bezet veld met Dibaba, Kipyegon en de Britse Laura Muir die in eigen huis wilde stunten. Bovendien wist niemand wat Caster Semenya, de tweevoudig olympisch kampioene uit Zuid-Afrika op de 800 meter en nieuw op de 1500 meter, in huis had.

Hoedt had het haar afgeraden, maar, eigenwijs als ze is, ging Hassan toch. Ze blesseerde zich en moest maanden revalideren, waardoor er in Rio niet meer in zat dan een vijfde plaats. Hoedt wordt nog ‘gestoord’ als hij er aan denkt. Hij noemt het een dieptepunt in zijn carrière. “Sifan had goud moeten winnen in Rio. Ze was dat jaar echt de beste van de wereld.”

Ander voorbeeld. Met de wereldtitel op de 1500 meter indoor in Portland was Hassan vorig jaar aan het begin van het olympisch seizoen in topvorm. Tot ze zich tijdens een trainingskamp in Amerika liet verleiden tot een uitstapje op het zware Bright Angel Trail in de Grand Canyon.

Van haar toenmalige coach Honoré Hoedt had ze de opdracht meegekregen dat ze met Dibaba mee moest gaan als de Ethiopische er vandoor zou gaan. Maar luisteren is dus niet de sterkste kant van de vluchtelinge, die vanaf 2013 op stormachtige wijze de internationale erepodia veroverde. “Typisch Sifan”, zegt Hoedt. “Soms kan ze opdrachten niet goed uitvoeren omdat ze zelf een ander idee heeft. Ze is stronteigenwijs.”

Twee jaar geleden won Hassan in Peking al brons op haar beste afstand. De bloedfanatieke loopster was daar toen zwaar teleurgesteld over. Hassan had te laat de versnelling ingezet, nam dat zichzelf verschrikkelijk kwalijk en kon geen moment genieten van haar eerste WK-plak.

Oregon

Na de Spelen wilde Hassan ergens anders trainen omdat ze een omgeving zocht waar ze betere faciliteiten tot haar beschikking had. Hassan koos voor het Nike-project in Oregon bij de groep van trainer Alberto Salazar.

Een omstreden keuze, omdat er een onderzoek loopt naar de geboren Cubaan, die de grenzen van het dopingreglement zou hebben opgezocht of zelfs overtreden. Hassan is altijd heel fel geweest in haar mening over dopingzondaars, die ze sterk veroordeelt. Volgens haar manager Sander Ogink bij Global Sports Communication heeft ze daar goed over nagedacht. “Er is nooit iets tegen Salazar bewezen. Als dat wel gebeurt, is ze daar denk ik snel weg.”

In Amerika wordt alles betaald en heeft Hassan op de baan altijd een fysiotherapeut en krachttrainer tot haar beschikking. Ze traint er harder dan in Nederland en kan zich volledig op haar sport richten. Zij gelooft dat het de juiste aanpak is, ook al vond niet iedereen het een slimme keuze wegens de reputatie van haar coach.

Van Salazar krijgt Hassan de opdracht om sneller aan te vallen. Achterin hangen om op het laatst toe te slaan, haar oude tactiek, is nu verboden. Maar ook in Amerika luistert de atlete die sinds 2013 een Nederlands paspoort heeft, niet altijd. Manager Ogink kent nog wel een leuk voorbeeld. Na een teleurstellende 800 meter in Lausanne trok de geboren Ethiopische weer eens haar eigen plan. Ze was niet tevreden over haar race en liep in de training daarna veel sneller dan de bedoeling was om zichzelf te straffen. Het leverde een preek van de coach op. Ze moest zich wel aan de aangegeven tempo’s houden. Ogink: “Echt Sifan. Als ze eenmaal iets in haar hoofd heeft, is ze lastig te overtuigen. Ze is soms een lastpak.”

Eigenzinnig maar zonder medaille. Dankzij, of ondanks zichzelf.