Hartinfarct is minder dodelijk, dementie en val eisen meer slachtoffers

Nederlanders gaan minder vaak dood na een acuut hartinfarct of andere hart- en vaatziekten. In plaats daarvan overlijden Nederlanders vaker aan dementie of door een zware val. Kanker is de voornaamste doodsoorzaak. Dat laten de nieuwste cijfers over doodsoorzaken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien.

Omdat artsen meer kunnen, mensen bewuster leven en steeds ouder worden, overlijden Nederlanders door andere oorzaken dan tien jaar geleden. Zo gingen er in 2007 op elke 100.000 Nederlanders 50 personen dood na een hartinfarct. Vorig jaar was dat gedaald naar 29.

Bij ziekten aan de kransvaten (bloedvaten rond het hart) daalde het aantal doden per 100.000 van 73 naar 49. Terwijl juist dit soort aandoeningen vaker voorkomt bij ouderen en Nederland nu meer 65-plussers telt dan tien jaar geleden.

Overlevingskans

Dat komt deels doordat Nederlanders meer mogelijkheden hebben om in te grijpen als er iemand acuut hulp nodig heeft. Krijgt iemand bijvoorbeeld een hartinfarct op het station, in de sportkantine of op straat, dan is er meestal een automatische externe defibrillator (AED) in de buurt. “En er zijn in dorpen en wijken netwerken van mensen die goed kunnen reanimeren”, zegt Lukas Dekker, cardioloog bij het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Hij doet zelf ook mee aan zo’n netwerk. “Ik zie hier in het ziekenhuis dat we vaker dan een paar jaar geleden mensen opnemen die zijn gereanimeerd met een AED. De Hartstichting zei vorig jaar dat dankzij de AED’s de overlevingskans na een hartstilstand is verdubbeld. De burgerhulpverlening is dus een belangrijke stap vooruit.”

Cruciaal bij een hartprobleem zoals een infarct, is snelheid. “Hier in de regio Eindhoven hebben we scherpe afspraken met de ambulancedienst”, zegt Dekker. “We hebben een geoliede machine zodat mensen die binnenkomen binnen een paar minuten op de behandelkamer liggen.”

In de operatiekamer hebben cardiologen de beschikking over betere dottertechnieken. “Nieuw is ook de techniek om via de lies hartkleppen te plaatsen”, zegt Dekker. “Dat gaat nog niet om heel grote aantallen, maar wel om duizenden patiënten per jaar; een groep die anders was over­leden aan hartklepproblemen.”