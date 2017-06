Hartige taart met zoete aardappel en chorizo

Karin Luiten maakt het lekker zélf. Tips: info@kokenmetkarin.nl

Lees verder na de advertentie

Laten we het meteen eens over taartdeeg hebben. Kant-en-klaar bladerdeeg uit de vriezer is levensreddend spul dat een mens altijd in huis zou moeten hebben, mits in roombotervariant; margarinebladerdeeg is een gotspe. Natuurlijk kunt u het ook zelf maken, zie het filmpje op FoodTube van onze eigen wereldberoemde-maar-toch-sympathiek-gebleven patissier-in-ruste Cees Holtkamp. Niet eens zo gek veel werk, maar wel veel wachten, dus geen optie voor wie nú wil bakken. Voor hartige taarten vind ik de combi met een brosser deeg echter lekkerder, en dat is dan weer zo gepiept. En dan bedoel ik ook echt zelf maken. Hartigetaartmix is het zoveelste voorbeeld van totale overbodigheid, want wat is er mis met bloem? Met dit pak van 1,19 euro maakt u slechts één quiche, voor hetzelfde bedrag aan bloem bakt u er zes. Voor een hartige taart heeft u doorgaans behalve vulling (groente, vlees, kaas) alleen eieren en room nodig om de boel bij elkaar te houden. In dit pak zit echter een wonderlijke ‘sausmix’ met suiker (?!) én bloem én verdikkingsmiddel én emulgator én gist, zodat u de room kunt vervangen door melk. Tja. Ik weet wel wat ik liever heb.

Overigens niet te verwarren met dat andere Koopmans-pakje, kant-en-klaar hartigetaartdeeg uit de vriezer. Maar waar z’n bladerdeegbroer een zegen is voor de mensheid, is dit helaas hopeloos spul. De vierkante plakjes lijken te smelten waar je bij staat en worden compleet onhandelbaar. Hoe een mens daar een beetje fatsoenlijk een taartvorm mee moet bekleden is mij een raadsel.

Nee, ik zei het al: gewoon even zelf maken.

Zelf maken?

Nodig voor 4 personen:

Deeg: • 250 g bloem

• 125 g koude boter

• 1 ei

• 3 el koud water

• Flinke snuf zout

• Wat extra boter + bloem

Vulling: • 350 g zoete aardappel (geschild gewicht)

• 1 grote ui

• 100 g roquefort

• 50 g chorizo

• 4 eieren

• 250 g slagroom

• Handje platte peterselie

• Peper uit de molen

Recept Bodem: Doe bloem, zout en blokjes boter in een kom, verkruimel tussen uw vingers. Voeg losgeklopt ei plus water toe en kneed snel tot een deegbal. Laat in plasticfolie minstens 30 minuten rusten in de koelkast. Vulling: Snipper de ui en snijd de chorizo in piepkleine blokjes. Fruit samen zachtjes in wat boter in een hapjespan. Schil intussen de zoete aardappel en snij in kleine dobbelsteentjes. Voeg toe aan de pan en laat onder een deksel in ± 20 minuten zachtjes gaar sudderen. Meng van het vuur af met verbrokkelde kaas, gehakte peterselie en royaal versgemalen peper. Samenstellen: Vet een springvorm (Ø 24 cm) in met boter en bepoeder met wat bloem. Rol het deeg uit en doe in de vorm. Verdeel het zoete-aardappelmengsel erover. Klop de eieren los met de room en giet erover. Zet onderin de hete oven en laat in ± 30 minuten gaar en goudbruin worden.

Tips! Vooraf maken? Bewaar bodem, vulling en saus apart in de koelkast en voeg pas samen vlak voordat de taart in de oven gaat. Een metalen vorm geleidt warmte beter dan glas of keramiek, dus zorgt ervoor dat de quiche sneller gaart en een knapperiger deeg oplevert. Extra knapperige bodem? Bak hem dan 15 minuten blind met een bakvulling (bakpapier plus een berg droge bonen) en dan nog 5 minuten zonder. Daarna pas vulling en saus erin. Oven tijdig voorverwarmen op 200 °C.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.