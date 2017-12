Hartige saucijzenkrans (met de O van Oudjaar)

Een grote schaal met zompige, koude oliebollen: ik begrijp niet hoe mensen daar oudejaarsavond op doorkomen. En champagne past er al helemaal niet bij. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen oliebollen, maar dan liefst loeiheet, vers uit de frituur, en met één tegelijk. Hè ja, op een druilerige winterdag in januari als alle gezellige feestlichtjes weer zijn verdwenen, maar de lente nog eindeloos ver weg is. Alleen blijken dan alle oliebollenkramen alweer ingepakt tot de volgende herfst.

Wat eet je dan wél met oudjaar? Vet en hartig doet het altijd goed. Natuurlijk kan een mens saucijzenbroodjes serveren, maar wat is daar nou de aardigheid van? Doe eens groots en meeslepend met een fors en feestelijk gevaarte. De saucijzenletter lijkt net als de banketletter exclusief voorbehouden aan Sinterklaas.

Onbegrijpelijk dat ze na 5 december ineens nergens meer te krijgen zijn, want een saucijzenletter, met bros-knapperig deeg en sappig kruidige vulling, biedt bij uitstek vreugdevol vertier tijdens die oeverloze oudejaarsavond.

Natuurlijk kan ik u een recept geven van bladerdeeg, maar daar moet u wel even wat tijd voor uittrekken, en dat doet u toch niet. Ik heb een beter idee: makkelijk nep-bladerdeeg, geleerd van mijn grote culinaire heldin Delia Smith die het ‘flaky pastry’ noemt. Heus, veel lekkerder dan kant-en-klaar bladerdeeg uit de vriezer. Voor een snufje dolce vita doen we een Italiaanse vulling. En omdat het jaar rond is, maken we natuurlijk de O van Oudjaar.

Zelf maken?

Nodig voor ± 8 personen:

Deeg:

225 g bloem + wat extra

150 g boter aan één stuk (diepvries)

± ¼ kopje ijskoud water

snufje zout

1 ei

Vulling:

600 g lekkere saucijzen (= 6)

75 g zongedroogde tomaten op olie

2 takjes verse salie

1 eetl venkelzaad

2 knoflooktenen

1 peperoncino (gedroogd pepertje)

peper uit de molen

Deeg: Leg het blok boter ½ dag van tevoren in de vriezer. Zeef bloem en zout boven een grote kom. Wentel de boter erdoor voor de grip en rasp met een grove handrasp tot fliebeltjes. Meng bloem en boter met een vork door elkaar. Sprenkel er 4 lepels ijskoud water over en meng opnieuw. Kneed dan rap met de hand (de boter smelt snel!) tot een samenhangend, licht bonkig deeg. Gebruik zoveel water als nodig is. Laat in folie ½ uur rusten in de koelkast. Verwarm intussen de oven voor op 210 °C en maak de vulling: Snij het velletje van de saucijzen open en wip het vlees eruit. Hak de tomaten, salie, knoflook en peperoncino fijn. Kneed samen met de venkelzaadjes en flink wat peper uit de molen door het vlees. Zout is niet nodig. Rol het deeg tussen vellen bakpapier (of op een rijkbebloemd werkblad) uit tot een lap van 60 x 15 cm.

Maak één lange worst van het vlees en leg erbovenop. Rol het deeg eromheen (gebruik wat losgeklopt ei als lijm) en vouw onderop goed dicht. Leg voorzichtig (extra handjes zijn welkom) in een krans op een met bakpapier beklede bakplaat, met de naad naar beneden. Kneed goed dicht tot een O. Kwast in met ei. Maak bovenin het deeg een serie kleine knipjes met de keukenschaar, dan bakt hij beter. Bak in 30-35 minuten goudbruin en gaar onder in in de oven. Ja, er loopt wat boter uit, maar dat is niet erg. Hevel over op een taartrooster of snijplank en laat iets afkoelen.