Harry Huskey (1916-2017), de man van de elektronische hersenen

In 1950 werd hij in een radioshow geïntroduceerd als ontwerper van 'elektronische hersenen'. De junk naast hem werd gevraagd de waarde ervan te schatten, en raamde die op basis van gewicht op 100 dollar.

Een jaar of vijf eerder was Harry Huskey toevallig bij de bouw van computers betrokken geraakt. Hij was wiskundeleraar en had als jonge vader een bijbaantje nodig. Hij had geen idee waarop hij solliciteerde toen hij betrokken raakte bij Eniac.

Wat de toekomst zou brengen kon Huskey toen in zijn wildste dromen niet oproepen

Het betrof een geheim legerproject dat in 1946 de tweede elektronische computer op de wereld voortbracht. De Eniac was 30 meter lang, woog 30 ton, bevatte 18.000 radiobuizen en kostte een half miljoen dollar. Wat moet je met zo'n robot, vroeg de radioman. "Het is om opeenvolgingen van berekeningen uit te voeren, om cijfers te vergelijken".

Tja, Huskey groeide uit tot een van de belangrijkste computerpioniers, wat de toekomst zou brengen kon hij toen in zijn wildste dromen niet oproepen. Al begon hem wat te dagen toen hij in 1956 thuis zijn G15 van 50.000 dollar had geïnstalleerd. Die werd beschouwd als de eerste pc omdat de machine door één mens was te bedienen. Al had zij nog altijd de grootte van twee koelkasten, Amerikaanse afmetingen.

In 2006 stelde Huskey dat de computerrevolutie had geholpen bij het stellen van diepgaande vragen waarmee de samenleving nooit eerder te maken had gehad. "Wat is het effect van de vrijwel directe communicatie op de maatschappij, het feit dat we meteen kunnen zien wat er gebeurt in Burma of andere plaatsen?"

"De grondwet is geschreven toen je per paard van New York naar Boston reisde in iets van drie dagen. Als je het louter als een dynamisch systeem beschouwt, komen berichten veel sneller dan je erop kunt reageren. En wat daar de oplossing voor is? Ik zou het niet weten."

