Harley-Davidson is even niet meer het favoriete motorfietsenmerk van president Donald Trump

Harley-Davidson is – in ieder geval voor even – niet meer het favoriete motorfietsenmerk van president Donald Trump. Nadat het bedrijf maandag bekendmaakte een deel van de productie van motoren te verplaatsen naar andere landen stak Trump zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. De president verwijt de Harley-bouwers een geplande verplaatsing van een fabriek uit de VS naar Thailand af te schuiven op de handelsoorlog tussen de VS en Europa.

Trump startte dat conflict met een Amerikaanse invoerbelasting op Europees staal en aluminium. Vrijdag reageerde de EU op die belasting met heffingen van 25 procent op onder meer voedingsmiddelen, make-up, kleding en motoren uit de VS.

Harley-Davidson is een van de eerste Amerikaanse bedrijven die direct reageert om zo Europese heffingen te ontwijken. Europa is de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt voor Harley-Davidson. Vorig jaar verkocht de fabrikant bijna 40.000 motorfietsen in de EU. Invoertarieven zouden het bedrijf naar eigen zeggen tussen negentig en honderd miljoen dollar kosten. Omdat de fabrikant niet wil dat Europeanen meer geld voor een motorfiets gaan betalen, verplaatst het productie naar India, Brazilië en Thailand. Of er Amerikaanse banen op de tocht staan, maakte het bedrijf nog niet bekend.

Het besluit van Har­ley-Da­vid­son is pijnlijk voor Trump

Voorbeeld Het besluit van Harley-Davidson is pijnlijk voor Trump. De president gebruikte de fabrikant van motorfietsen regelmatig als voorbeeld van een Amerikaans bedrijf dat veel last had van ‘oneerlijke handel’ tussen de VS en andere landen. Daarnaast speelden beloftes aan bedrijven zoals Harley-Davidson waarschijnlijk een belangrijke rol in de verkiezing van Trump als president. Zo won Trump – als eerste Republikein in dertig jaar – de staat Wisconsin, waar de wortels van Harley-Davidson liggen. Op een persconferentie overlaadde Trump Harley-Davidson vorig jaar nog met complimentjes: “Een echt Amerikaans icoon. Wij willen meer banen en fabrieken in de VS, in dat opzicht zijn jullie een geweldig voorbeeld voor ons.” Vandaag was die liefde verdwenen. “Een Harley-Davidson zou nooit in een andere land gemaakt mogen worden, nooit!”, schreef hij op Twitter. “Als ze verhuizen, let op, dan is dat het begin van het einde.” Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemt de beslissing voor Harley-Davidson echter net zo vervelend. “Een gedwongen verplaatsing van je productie vanwege een verstoring op de markt is een slechte oplossing. Als bedrijf denk je goed na over de locatie van je fabrieken en een verplaatsing naar het buitenland kost waarschijnlijk geld.” Het aandeel Harley-Davidson verloor sinds vrijdag zo’n 10 procent van zijn waarde.

Collega-ondernemers Volgens Brakman escaleert het handelsconflict ondertussen. “Alle Amerikaanse industrieën, misschien op die van staal en aluminium na, hebben geprotesteerd tegen invoertarieven. Dat zijn voormalige collega-ondernemers van Trump en toch is hij daar ongevoelig voor. Als protesteren niet werkt, dan kun je altijd zoals Harley-Davidson naar het buitenland.” Trump riep Amerikaanse bedrijven vandaag op geduld te bewaren. Hoogleraar Brakman voorziet geen oplossing voor het wereldwijde handelsconflict. “Als toeschouwer zie ik op dit moment geen mogelijkheden of initiatieven die deze beginnende handelsoorlog stoppen. Trump is erg consequent, na iedere aankondiging houdt hij zijn woord. Ik denk dat er een concessie moet worden gedaan door andere landen. Bijvoorbeeld door als EU bestaande tarieven op Amerikaanse auto’s af te schaffen.” Vandaag meldde Trump op Twitter dat een onderzoek naar invoerheffingen op Europese auto’s vrijwel klaar is. Extra belastingen in de VS worden naar verwachting van economen met gelijke munt betaald door de EU en China. Volgens een berekening van experts van de Rijksuniversiteit Groningen is een echte handelsoorlog slecht voor alle landen, maar voor de VS in het bijzonder. Brakman: “De Amerikaanse handel kan volgens ons model met 20 procent afnemen.”

