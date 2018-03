Harde lijn van Trump op handel splijt Republikeinse partij

De druk op de Amerikaanse president Trump om af te zien van zijn voorgenomen importheffingen op staal en aluminium neemt toe. Prominente Republikeinse politici laten openlijk hun zorgen blijken over wat zij ondoordachte plannen noemen, en belangenorganisaties van bedrijven dringen aan op een ontmoeting met de president om hem te overtuigen dat de maatregelen vooral schadelijk zijn voor de Verenigde Staten. Maar Trump piekert er niet over op zijn voornemen terug te komen.

“We komen hier niet op terug”, aldus Trump’s korte antwoord op de suggesties van onder meer de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan nog eens na te denken over de importtarieven. Ryan liet eerder weten ‘extreem bezorgd’ te zijn over de plannen.

En hij is niet de enige: ook minister van defensie James Mattis en Trumps belangrijkste economisch adviseur Gary Cohn zouden Trump hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van zijn plannen. Daarmee dreigt een splitsing in het Witte Huis, aangezien minister van economische zaken Wilbur Ross, en handelsadviseur Peter Navarro de heffingen juist verdedigen.

Extra banen

Tegelijkertijd krijgt Trump ook steun van onverwachte kant. Vakbonden en Democratische afgevaardigden van Amerikaanse staten uit de zogeheten Rust Belt – waar veel staalindustrie is gevestigd – juichen de plannen van de president juist toe. Voor hen zien de plannen er dan ook goed uit, zo rekent consultantsbedrijf Trade Partnership voor. In de staal- en aluminiumindustrie zouden er door de importheffingen zo’n 33.000 banen bijkomen.

Daar staat tegenover dat er in andere sectoren juist een veelvoud aan banen dreigt te verdwijnen: 179.000, rekent ook Trade Partnership voor. De tarieven zouden bovendien tal van producten duurder maken voor Amerikanen, waarschuwen ruim twintig conservatieve groeperingen in een gezamenlijke brief aan Trump. De heffingen vormen zo een ‘belasting voor de middenklasse op alles van auto’s tot honkbalknuppels en zelfs bier’.

Het is nog maar de vraag of de heffingen daadwerkelijk doorgaan

Of de heffingen daadwerkelijk doorgaan is de vraag. Trump liet gisteren blijken bereid te zijn Canada en Mexico uit te zonderen, op voorwaarde dat er een voor de Verenigde Staten gunstig resultaat komt uit de onderhandelingen over een nieuw Noord-Amerikaans vrijhandelsverdrag. De drie landen praten al een jaar over aanpassingen aan dit zogeheten Nafta-verdrag, tot nog toe zonder resultaat. Deze week moeten de besprekingen worden afgerond. Trump zou eerder deze week hebben gebeld met de Canadese premier Trudeau over Nafta. Trudeau noemde de importtarieven van Trump eerder ‘totaal onacceptabel’.

Een andere mogelijkheid is dat Trump wel groen licht krijgt voor importheffingen, maar dan veel verfijnder dan nu is voorgesteld met een algeheel tarief dat geldt voor alle landen. Ryan sprak gisteren over tarieven die ‘chirurgisch’ toegepast konden worden op verschillende landen. Dat zou de mogelijkheid bieden om maatregelen te nemen tegen bijvoorbeeld China, het land waarmee de Verenigde Staten met afstand het grootste handelstekort heeft.