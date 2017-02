Harde kritiek op jeugdzorg bij gemeente

De kritiek op de decentralisatie naar gemeentes is eerder gehoord, maar het is voor het eerst dat de organisaties haar zo scherp gezamenlijk verwoorden. De Kinderombudsman onderschrijft de kritiek.

Alle vormen van jeugdhulp vallen sinds 2015 onder één opdrachtgever: de gemeente. Zorg dichter bij het kind brengen moest preventief werken, maar tot nu steken gemeentes vooral veel tijd en geld in randzaken en controle, oftewel bureaucratie.

De gemeentes zijn ook te veel gericht op hun eigen lokale aanpak. Bij specialistische jeugdhulp is regionale samenwerking verplicht, maar gemeenten onttrekken zich aan die afspraken.

Met de verkiezingen op komst en het laatste jeugdoverleg, morgen in de Tweede Kamer, spreken meer organisaties zich uit. Zo zegt de Federatie Opvang dat jonge slachtoffers van huiselijk geweld te weinig zorg krijgen. Jaarlijks komen 7000 kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang, maar zij worden niet gezien. Alleen ouders gelden als klant terwijl hun kinderen ook veel hebben meegemaakt en specialistische hulp nodig hebben.

De bestuurders van de organisaties die betrokken zijn bij jeugdzorg kregen gisteren bijval van de Kinderombudsman, zij sprak Kamerleden toe tijdens een verkiezingsdebat. Margrite Kalverboer ziet een flinke toename van het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg en signaleert een toename van het aantal onder toezichtstellingen. En na de aanvankelijke daling in 2015, belanden steeds jongere kinderen in de gesloten jeugdzorg. Geld is volgens haar een cruciale factor. Bezuinigingen dwingen aanbieders te werken tegen steeds lagere prijzen.

Gebrek aan kennis

De federatie spreekt van een gebrek aan kennis. “Het praten met kinderen, die mogelijk een trauma hebben, vereist specifieke deskundigheid. Hetzelfde geldt voor het kunnen doorverwijzen naar passende hulp.”

Er waren al wel eerder geluiden uit de specialistische zorg dat wijkteams onder leiding van de gemeente niet toegerust zijn voor hun taak. Probleem is dat dat ‘gevoel’ moeilijk hard is te maken. Elk wijkteam werkt weer anders: de een richt zich op jeugd, de ander biedt hulp aan 0- tot 100-jarigen. Soms zitten specialisten uit de psychische zorg of jeugdhulpverlening wel in de wijkteams, soms bestaan ze vooral uit maatschappelijk werkers.

Bovendien houdt elk van de 390 gemeentes zelf bij hoe hulp wordt ingezet en hoe er wordt doorverwezen. Ze hebben elk hun eigen inkoop, verantwoording en facturatie. Zelfs begrippen verschillen. Zo kan ‘een crisis’ in de ene regio gaan over een onveilige thuissituatie, en in de andere over een acute psychose bij een individueel kind.

De kosten lopen inmiddels de spuigaten uit, schrijven de bestuurders aan staatssecretaris Van Rijn. “Een aanzienlijk deel van het jeugdhulpbudget gaat op aan administratieve lasten.” Ze verwijzen naar het schrikbeeld Denemarken, waar de jeugdhulp jaren geleden al werd gedecentraliseerd. De specialistische zorg verdween daardoor en moest later tegen hoge kosten weer worden opgebouwd.