Harde conclusies fipronilrapport: ministeries faalden, risico's voor voedselveiligheid zijn onderschat

Dat concludeert een commissie onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager in een rapport dat vandaag is gepresenteerd.

De commissie deed onderzoek naar het schandaal, waarbij de verboden stof fipronil in miljoenen eieren terechtkwam. Het middel was al vanaf 2015 in gebruik, toen twee jonge mannen de Nederlandse pluimveewereld ermee veroverden. Eindelijk kon die vreselijke bloedluis bij de kippen worden bestreden, tot grote opluchting van de boer. De rest is geschiedenis.

Uit het rapport van de commissie-Sorgdrager blijkt dat minister Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) de Tweede Kamer vorig jaar augustus onvolledig hebben geïnformeerd en een 'vertekend beeld van de situatie' hebben geschetst.

De communicatie werd volledig aan de NVWA overgelaten en verliep aanvankelijk verwarrend

De ministeries van volksgezondheid en economische zaken hebben de impact van de affaire onderschat. Regie vanuit de departementen ontbrak, terwijl in Nederland 3 miljard eieren per jaar worden gegeten. De communicatie werd volledig aan de NVWA overgelaten en verliep aanvankelijk verwarrend.

Nieuwsuur Voorbeeld was een tv-interview in het tv-programma Nieuwsuur met een NVWA-topman op 1 augustus vorig jaar, dat volgens Sorgdrager de onduidelijkheid vergrootte en Duitse supermarktketens deed besluiten Nederlandse eieren te gaan weren. Sorgdrager wijst er ook op dat in de eerste brief van Schippers en Van Dam aan de Kamer niet werd gemeld dat er waarschuwingen bij de NVWA waren binnengekomen. En toen de Belgische regering daar later op wees, schetsten beiden een onjuist beeld: die informatie zou niet gedeeld kunnen worden vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Ook de eierbedrijven zat fout, volgens Sorgdrager. "De eiersector worstelde al jaren met het probleem van bloedluis. Ineens was er een wondermiddel. Er hadden toen bij de sector zelf alarmbellen moeten gaan rinkelen." Die hoopten dat de commissie de schuld volledig bij toezichthouder NVWA zou leggen, zodat zij een gerede kans op schadevergoeding zouden maken.

Reactie kabinet Het kabinet trekt zich de harde conclusies aan van de commissie die het eierschandaal van vorig jaar heeft onderzocht. Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid en zijn collega Carola Schouten van Voedselkwaliteit willen de aanbevelingen van de commissie-Sorgdrager opvolgen, schrijven ze aan de Tweede Kamer. Op enkele harde verwijten van de commissie gaan de beide ministers niet in, zoals de onvolledige informatie die er zou zijn verschaft. Wel schrijven ze dat zij inderdaad meer de touwtjes in handen moeten nemen om de voedselveiligheid te bewaken.

Voedselwaakhond Ook voedselwaakhond foodwatch heeft inmiddels gereageerd op het rapport. De conclusies zijn volgens foodwatch "een erg belangrijk signaal, waar politiek Den Haag direct mee aan de slag moet". De veiligheid van ons eten "moet nu eindelijk echt de hoogste prioriteit krijgen", aldus foodwatch. De organisatie wil onder meer dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die het eten controleert, wordt losgekoppeld van het ministerie van Landbouw. "Anders is het wachten op het volgende voedselschandaal."

