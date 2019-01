Harbers: Voorlopig geen uitzetstop voor uitgeprocedeerde asielgezinnen

“Ik wil niet vooruitlopen op nieuw beleid”, aldus Harbers. Hij is bang dat een uitzetstop een “verkeerd signaal” afgeeft “dat gezinnen met kinderen allemaal in Nederland kunnen blijven”.

Lees verder na de advertentie

Harbers is bang dat een uitzetstop een verkeerd signaal afgeeft dat gezinnen met kinderen allemaal in Nederland kunnen blijven

De ChristenUnie en D66 willen wel een uitzetstop, nu er binnen de coalitie discussie is over het kinderpardon. Sinds het CDA een ruimer kinderpardon bepleit, is er grote kans dat het asielbeleid op dit punt wordt versoepeld. Alleen duurt het nog maanden voor er in de Tweede Kamer een beslissing valt over een nieuw kinderpardon. Eerst laat het kabinet een speciale commissie onderzoek doen naar de problemen rond het huidige kinderpardon. Pas half juni komt die met aanbevelingen. Tot die tijd gaan de geplande uitzettingen van afgewezen gezinnen door.

Tussenoplossing “Er móet een tussenoplossing komen”, herhaalde ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind dinsdag. Ook D66 wil dat de uitzettingen in de tussentijd stoppen. In elk geval zouden gezinnen die mogelijk straks onder een nieuw kinderpardon vallen niet teruggestuurd moeten worden, vinden beide fracties. Ook het CDA is voor een tijdelijke, gedeeltelijke uitzetstop. Maandag is nog een gezin uitgezet. De eerste poging van de ChristenUnie om binnen de coalitie een uitzetstop te regelen is mislukt. Kamerleden van de vier coalitiepartijen spraken dinsdag met staatssecretaris Harbers over een oplossing binnen de coalitie. De komende dagen gaat het interne coalitieoverleg verder. Ondertussen voert de linkse oppositie de druk op CDA, D66 en ChristenUnie op. De oppositie wil zo snel mogelijk een Kamerdebat over het kinderpardon en komt met een motie over een uitzetstop. Dan moeten de drie regeringspartijen die voor een ruimer kinderpardon zijn, hom of kuit geven. Stemmen ze mee met een motie van de oppositie? Dat zou de verdeeldheid binnen de coalitie pijnlijk duidelijk maken. De fractie van de VVD ziet niets in een ruimer kinderpardon en ziet het tijdelijk stoppen van het terugsturen als voorsorteren op een soepeler beleid.

Strijd Afgaand op het debat tijdens het ‘vragenuurtje’, kan de strijd binnen de coalitie nog wel even duren. CDA, ChristenUnie en D66 vragen van de VVD om mee te werken aan een tijdelijke, gedeeltelijke uitzetstop. CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma zei dinsdag dat hij een algemene uitzetstop voor alle uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen geen goed idee vindt. Zowel CDA als D66 kiezen voor overleg binnen de coalitie, binnenskamers. D66-woordvoerder Maarten Groothuizen vermeed dinsdag in de Tweede Kamer om openlijk te pleiten voor een uitzetstop. Hetzelfde gold voor het CDA. De linkse partijen SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Denk hebben in november al eens gevraagd om een uitzetstop voor gezinnen. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zei maandag dat het “een hele eenvoudige vraag is”, die de linkse partijen stellen. “Geen uitzettingen tot de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken over het kinderpardon, dat is het minste”.

Lees ook: