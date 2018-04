Harbers: Het is volkomen logisch dat generaal-pardonners moeten betalen voor verblijfsvergunning

“De groep is bij wijze van uitzondering in 2013 vrijgesteld, maar de dienst is nooit gratis geweest”, aldus Harbers vandaag in de Tweede Kamer.

Waar de generaal-pardonners hun tijdelijke verblijfsvergunning in 2008 en 2013 gratis voor vijf jaar konden verlengen, kost de verlenging hen dit jaar 355 euro per persoon. Trouw berichtte zaterdag dat de groep hierdoor in financiële problemen dreigt te komen. Naar aanleiding van dat bericht vroeg GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik de staatssecretaris waarom de groep nu wel honderden euro’s moet neerleggen. “Dat kost het voor alle migranten”, reageerde Harbers.

De staatssecretaris vindt het niet meer nodig om pardonners financieel tegemoet te komen. Zij hebben volgens Harbers genoeg tijd gehad om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, die eenmalig 161 euro kost.

Voor die verblijfsvergunning gelden wel speciale inburgeringsvoorwaarden voor. Harbers: “Het lijkt mij niet meer dan normaal dat zij nu, na tien jaar, voldoen aan die voorwaarden.”