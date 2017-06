Hans Pont 1938-2017 Van de FNV-barricaden naar ambtelijk Den Haag

De oliecrisis van 1979 dreunde begin jaren tachtig nog na. Het kabinet-Lubbers I wilde bezuinigen. Koos Rietkerk, minister van binnenlandse zaken, wist hoe: een loonsverlaging van 3,5 procent voor ambtenaren. Die kwamen daarop massaal in actie. Vuilnis bleef aan de straat staan, brieven werden niet bezorgd.

Pont, destijds vicevoorzitter van FNV, leidde de acties met AbvaKabo-voorman Jaap van de Scheur. Pragmaticus Pont verscheen regelmatig op tv om acties toe te lichten. Van de Scheur was de idealist. Die droeg Pont in 1986 voor als voorzitter van FNV. Kroonprins Johan Stekelenburg werd gepasseerd. In 1988 werd die alsnog voorzitter.

Hij gaat ambtenaren de bezuinigingen door de strot duwen Jaap van de Scheur, AbvaKabo-voorman

Dat kwam doordat Pont plotseling vertrok naar het ministerie. Hij werd er directeur-generaal personeelsmanagement. De vakbondsman zat zo aan de andere kant van de tafel en onderhandelde namens de overheid over ambtenaren-cao’s.

Van de Scheur begreep dat niet. “Hij gaat ambtenaren de bezuinigingen door de strot duwen”, zei hij. In een interview met het Nederlands Dagblad reageerde Pont: ‘Sommigen vinden dat je tot je pensioen bij de vakbond moet blijven als je er eenmaal voor hebt gekozen. Ik deel die mening voor mezelf niet’. Pont bleef bij de overheid.

In 2000 werd hij directeur van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. In 2003 ging hij met pensioen. Hij zat daarna nog in diverse onderzoekscommissies en was voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.

