Hans Alders botst met Wiebes en stopt als coördinator gaswinningsproblemen Groningen

Aanleiding is het besluit om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied in Groningen voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken.

"Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?", schrijft hij in de brief. "Voor mijzelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is."

Voormalig minister en commissaris van de koningin Hans Alders was sinds juni 2015 Nationaal Coördinator Groningen. Hij moest vanuit deze nieuwe rijksdienst de problemen rond de gaswinning in Groningen aan gaan pakken.

