Hannover evacueert 50.000 mensen om ruimen WOII-bommen

De grote opruiming is in het stadsdeel Vahrenwald en begint vanmiddag, maar de inwoners is opgedragen zich vroeg in de ochtend al uit de voeten te maken. Velen hebben vrijdag de stad al verlaten en brengen het weekeinde elders door.

Lees verder na de advertentie

Het openbaar vervoer in, en het treinverkeer van en naar de stad komen door de ruiming van de bommen volledig stil te liggen. Bewoners worden elders in de stad vermaakt met muziek, sport, cultuur en een uitgebreid programma voor de kinderen. Naar verwachting duurt de ruimingsoperatie tot vanavond.

Bijna grootste evacuatie Het is de op een na grootste evacuatie wegens de vondst van bommen in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. In december 2016 moesten in de stad Augsburg 54.000 mensen geëvacueerd worden na de vondst van op scherp staande oude bommen. Duitse experts denken dat het opsporen en onschadelijk maken van vlieg­tuig­bom­men nog decennia zal duren. In Duitsland liggen vermoedelijk nog heel veel blindgangers op allerlei plaatsen. Deskundigen gaan ervan uit dat van het bommentapijt dat de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog over Duitsland legde ongeveer 250.000 exemplaren door een technisch defect niet zijn ontploft.

Sluimerend gevaar Veel daarvan vormen nog een sluimerend gevaar in de bodem, soms metersdiep maar ook dicht onder het oppervlak. De niet-ontplofte bommen kunnen in rivieren liggen, maar ook onder snelwegen of in woongebieden. Het Ruhrgebied en Nederrijn, maar ook grote steden als Dresden, Hamburg of Hannover hebben het meest te vrezen. Blindgangers worden vooral ontdekt bij bouwwerkzaamheden, maar ook door analyse van historische luchtfoto's. Duitse experts denken dat het opsporen en onschadelijk maken van vliegtuigbommen nog decennia zal duren. De medewerkers van de explosievenopruimingsdienst bepalen of ze de ontsteking verwijderen of de vondst gecontroleerd tot ontploffing brengen. Dat is een gevaarlijk klus, die in de loop der jaren tientallen levens heeft gekost. Het geëvacueerde deel van de stad Hannover, de wijk Vahrenwald. © Stadt Hannover

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.