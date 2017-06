Handelsruzie verhindert slotverklaring EU-China over klimaat

De ronkende tekst lag al een paar dagen klaar. Voor het eerst in de geschiedenis zouden de Europese Unie en China een gezamenlijke verklaring doen uitgaan over hun strijd tegen klimaatverandering, een dag na Donald Trumps langverwachte maar toch schokkende mededeling over het verdrag van Parijs. Maar die slotverklaring kwam er niet, tot frustratie van vooral de EU. Onenigheid over handelskwesties op de EU-China-top in Brussel weerhield de Chinese delegatie ervan de volledige tekst te onderschrijven.

Lees verder na de advertentie

Inhoudelijk gezien waren beide partijen het volstrekt met elkaar eens in de kli­maat­dis­cus­sie

Dat was vooral een symbolische domper, want inhoudelijk gezien waren beide partijen het volstrekt met elkaar eens in de klimaatdiscussie. De terugtrekking uit 'Parijs' die door de Amerikaanse president Trump is aangekondigd, maakt de EU en China alleen nog maar vastbeslotener in hun gezamenlijke inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

"We zijn ervan overtuigd dat de beslissing van de Verenigde Staten een grote vergissing is", zei 'EU-president' Donald Tusk, met de Chinese premier Li Keqiang aan zijn zijde. "De strijd tegen klimaatverandering, en alle onderzoek, innovatie en technologische vooruitgang die daarmee samenhangen, zullen doorgaan, met of zonder de VS."

Markeconomie Volgens ingewijden heeft China erop aangedrongen dat de EU zich in de slotverklaring sterk zou maken voor de Chinese status van 'markteconomie' bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Met die kwestie zit Brussel al geruime tijd in de maag. Nu geldt het communistische China nog als 'niet-markteconomie', maar de WTO-regels bepalen dat die status automatisch wordt opgewaardeerd als een land vijftien jaar lid is. Mocht China straks als markteconomie de boer op kunnen, dan kan de EU veel minder hard optreden tegen oneerlijke han­dels­prak­tij­ken Mocht China straks als markteconomie de boer op kunnen, dan kan de EU veel minder hard optreden tegen oneerlijke handelspraktijken, bijvoorbeeld het dumpen van goedkoop Chinees staal op de Europese markt. Omdat de EU-leiders het nog te vroeg vinden om Peking op dit punt tegemoet te komen, zou China zijn steun aan alle andere punten in de slotverklaring hebben ingetrokken. Daardoor spraken beide partijen zich ook niet uit over gezamenlijke inspanningen om de wereldstaalproductie te verminderen. De Chinese staalindustrie kent een enorme overcapaciteit, mede mogelijk gemaakt door staatssteun van het communistische regime. De overproductie wordt derhalve vaak onder de kostprijs naar Europa gestuurd, daarmee de Europese staalindustrie in een crisis stortend.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.