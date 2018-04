Handelsoorlog tussen China en de VS is een stap dichterbij

Trump noemt het een antwoord op de 'oneerlijke vergelding' van China op eerdere Amerikaanse heffingen. De Chinezen kondigden woensdag importheffingen aan op 106 Amerikaanse producten.

Het Chinese ministerie van handel laat in een reactie weten dat China hard zal terugslaan als er extra heffingen voor Chinese producten komen. In Peking wordt gesproken over 'nieuwe alomvattende maatregelen' om de belangen van het land te beschermen. Daarnaast herhaalde China dat het geen handelsoorlog wil, maar dat het er ook niet bang voor is.

De Chinezen vinden dat het huidige handelsconflict is uitgelokt door de VS. "Deze nieuwste intimidatie bevestigt de diepe arrogantie van de Amerikaanse elites in hun vooringenomenheid jegens China", tekende de Chinese krant Global Times op.