Handelsoorlog Trump kost Europese werknemers banen bij staalconcern

Ook een handelsoorlog maakt slachtoffers. Staalfabrikant ArcelorMittal staat op het punt om bijna 20.000 werknemers met een tijdelijk contract vaarwel te zeggen. Het grootste staalconcern ter wereld lijdt eronder dat de staalprijzen in Europa erg laag zijn.

“Dit is een indirect gevolg van het besluit van Donald Trump van maart 2018 om invoertarieven op staal in te stellen”, zegt Casper Burgering, econoom bij ABN Amro. Sinds de Amerikaanse president de heffing van 25 procent op staal heeft ingevoerd, wordt er minder staal verkocht aan de Verenigde Staten. Daardoor komt er meer staal richting Europa, onder meer vanuit China. Inmiddels is er in Europa een overvloed aan staal, wat leidt tot dalende prijzen. Burgering: “We maakten al te veel staal in Europa. De overcapaciteit is door het besluit van Trump nog erger geworden.”

Ook de Europese consument werkt niet mee. Hij is er steeds minder happig op om een nieuwe auto te kopen. Autofabrikanten hebben hun productie daarom teruggeschroefd, wat de prijs van staal ook doet dalen. De industrie die staal gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld wasmachines en koelkasten, heeft er eveneens last van dat de economie minder goed draait. “Groei is er nog wel in Europa, maar de groeiprognoses vallen steeds lager uit”, zegt Burgering. “Van de sectoren die veel staal afnemen, doet alleen de bouw het in Europa nog aardig.”

Het is maar goed dat Europa ook tarieven heeft ingevoerd. Dat biedt nog enige bescherming tegen veel goedkoop staal uit China, maar ook uit Rusland Casper Burgering, econoom bij ABN Amro

Grote ingreep Maar dat is voor ArcelorMittal niet voldoende om een grote ingreep te voorkomen. Topman Lakshmi Mittal praat nu met vakbonden over een reorganisatie, zo stelde hij in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. De import van staal naar de EU zou volgens ArcelorMittal sinds 2017 met dertig tot veertig procent gestegen zijn. Eerder kondigde het bedrijf al aan dat het zijn productie in Europa verlaagt. Fabrieken in Polen, Frankrijk en Duitsland maken al minder staal. Het bedrijf neemt bovendien langer de tijd om hoogovens in Duitsland en Spanje te repareren, wat eveneens zorgt voor een daling van de productie. Verlies maakt ArcelorMittal nog niet, maar de winst voor belastingen en afschrijvingen daalde in het eerste kwartaal van 2019 wel met bijna 35 procent naar 1,7 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens Burgering is het een teken aan de wand dat ArcelorMittal nu gaat snijden in de zogeheten flexibele schil van werknemers met een tijdelijke aanstelling. “Dit is het eerste bedrijf waar daadwerkelijk mensen hun werk verliezen als indirect gevolg van de handelsoorlog. Het baart zorgen dat ArcelorMittal, het grootste staalconcern ter wereld, het nodig vindt om zo’n grootschalige kostenreductie door te voeren. De nood is hoog in de metaalsector.”

Tata Steel Moeten we in Nederland vrezen dat ook Tata Steel Nederland (Hoogovens) straks een reorganisatie gaat doorvoeren vanwege lage staalprijzen? “Niet direct”, zegt Burgering. “Dat ligt aan de financiële situatie bij Tata. Natuurlijk hebben alle staalconcerns last van de lage prijzen, maar het hangt van hun financiële weerbaarheid af of ze moeten ingrijpen.” De situatie van de Europese staalbedrijven had nog veel slechter kunnen zijn als Brussel niet met tegenmaatregelen was gekomen, zegt Burgering. “Het is maar goed dat Europa ook tarieven heeft ingevoerd. Dat biedt nog enige bescherming tegen veel goedkoop staal uit China, maar ook uit Rusland.” Mocht het komen tot een handelsakkoord tussen China en de VS dan zijn de problemen voor de Europese staalsector niet direct voorbij, zegt Burgering. “Dat kan langzaam zorgen voor verbetering, maar zelfs met een akkoord blijft de situatie onzeker, omdat Trump er zo maar op terug kan komen.”

