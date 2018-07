Handelsoorlog of niet, China heeft zijn eigen problemen

Terwijl de ogen gericht zijn op het escalerende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, kampt dat laatste land zo met zijn eigen, interne problemen. Chinese bedrijven torsen een grote schuldenlast, en het lukt ze steeds slechter om die terug te betalen. Het aantal wanbetalingen ligt op koers om recordjaar 2016 ver te overtreffen.

Volgens cijfers die persbureau Bloomberg onlangs samenstelde, is er al voor zo'n 16,5 miljard yuan (2,1 miljard euro) aan schulden niet terugbetaald in de eerste zes maanden van 2018. Daar is de recente wanbetaling van 11,4 miljard yuan (1,44 miljard euro) door Wintime Energy, dat kolenmijnen exploiteert, nog niet eens in verwerkt. Ter vergelijking: in heel 2016 bedroeg het bedrag aan wanbetalingen zo'n 20,7 miljard yuan (2,6 miljard euro). Dat record is dus eigenlijk al ruimschoots gepasseerd.

Financiële tussenpersonen

Dat is niet alleen maar slecht nieuws voor China. Sterker nog, het is een direct gevolg van Chinese beleidskeuzes. De Chinese regering heeft sinds een aantal jaar hard ingezet om de almaar groeiende schuldenberg in de economie af te remmen. Vooral krediet dat buiten de officiële banken om wordt verstrekt, en waar de regering slecht zicht op heeft en weinig controle over, is Peking liever kwijt dan rijk. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Onder druk van de regering, en de toename aan faillissementen, sluiten steeds meer financiële tussenpersonen hun deuren. Vaak fungeren die als een soort crowdfundingplatformen, door rechtstreeks spaargeld door te lenen aan bedrijven. Spaarders krijgen daarop hoge rente, maar staan met lege handen als bedrijven de lening niet terug kunnen betalen. In juli alleen stopten al 118 van dit soort platformen hun activiteiten - het hoogste aantal in twee jaar tijd.

Het gevolg is een sneeuwbaleffect: nu de geldstroom uit niet-officiële kanalen begint op te drogen, komen steeds meer bedrijven in de problemen. Kleinere bedrijven, omdat deze voor de banken vaak oninteressant en te risicovol zijn. En grote, maar niet-kredietwaardige bedrijven, die zich in afgelopen jaren hebben volgeladen met schulden die ze nu niet kunnen afbetalen. Herfinancieren lukt evenmin, nu de schaduwbanken vrijwel verdwenen zijn.