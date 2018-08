Handel in cybercrime valt in het niet bij online drugsmarkt

De handel in digitale gereedschappen voor internetcriminelen valt in het niet bij de omvang van de online drugsmarkt. Volgens onderzoekers van de TU Delft, die de zwarte markt voor cybercriminelen voor het eerst in kaart brachten, zijn vraag en aanbod naar zaken als computervirussen en gestolen creditcardgegevens kleiner dan gedacht.

Het aanbod aan gereedschap zou de drempel verlagen voor in­ter­net­mis­daad

Cybersecuritybedrijven en de politie waarschuwen regelmatig voor de rappe opkomst van het fenomeen ‘cybercrime-as-a-service’. Dat betekent dat internetcriminelen gebruikmaken van elkaars expertise en diensten, die ze uitwisselen op ondergrondse marktplaatsen op het darknet – het deel van internet dat alleen bereikbaar is via een anonieme browser. Van alles is daar te koop. Drugs, wapens, maar dus ook virussen en gehackte e-mailadressen.

De vrees is dat het aanbod aan gereedschap de drempel verlaagt voor de ‘traditionele’ crimineel om stappen op het digitale boevenpad te zetten. Ook de Nederlandse recherche waarschuwde daar eerder voor.

Maar dat valt dus reuze mee, stellen de Delftse onderzoekers, die samenwerkten met computerwetenschappers van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Ze schatten dat op acht populaire zwarte markten tussen 2011 en 2017 wereldwijd dik zeven miljoen euro werd omgezet aan cybercrime-as-a-service. Ter vergelijking: volgens het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving werd tussen 2011 en 2015 alleen al in Nederland 17,9 miljoen euro aan de online drugshandel verdiend. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk was dat nog meer.

Ondergrens De onderzoekers gaan er wel vanuit dat hun schatting over de markt voor internetcriminelen de ondergrens is. Rolf van Wegberg van de TU Delft: “We hebben niet alle markten onderzocht. En we hebben geen kijkje kunnen nemen op de servers om de precieze omzetcijfers te zien.” De onderzoekers baseren zich op het aantal recensies van kopers van een bepaalde dienst. Op het dark­net, waar iedereen anoniem is, zijn beoordelingen gebruikelijk als middel om de betrouwbaarheid van een verkoper te bepalen. Niet elke leek kan zomaar een digitaal misdrijf plegen Wat opvalt is dat het geld vooral terecht komt bij een relatief kleine groep: 10 procent van de verkopers (oftewel 174 accounts) was deze zes jaar verantwoordelijk voor 80 procent van de omzet. Hoewel de een een stuk meer zal verdienen dan de ander, kun je zo wel uitrekenen wat er gemiddeld voor een grote verkoper te halen is. Dat komt neer op nog geen 5500 euro per jaar. “Met andere woorden, bij de McDonald’s verdien je meer”, zegt Van Wegberg.