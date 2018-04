Handdruk, lach, fotografen. En toen ineens stonden beiden drie tellen in Noord-Korea

Collectief was aandoenlijkheid geveinsd en men had het plastic glas geheven. Uit brievenbussen staken verlengschuren naar tosti-ijzers en friteuses. In heggen werden kleerhangers gestoken.

Lees verder na de advertentie

In Groningen, op de markt, was er even een welhaast weldadige ernst, toen het koningspaar een luisterend oor verleende aan inwoners van gemeenten als Loppersum, Appingedam, Ten Boer en De Marne en je kon de koning begripvol horen zeggen dat ook op feestdagen de onzekerheid doorgaat. Het paste hem, deze ernst. Dat had hij na vijf jaar koningschap bereikt.

Zelf had ik een wandeling gemaakt tijdens de Koningsnacht, of liever op de avond voorafgaand aan de Koningsnacht, die in mijn stad weer aan Koningsdag voorafgaat. Een wat kille avond, maar in de langzaam voortschuifelende mensenmenigte merkte je daar weinig van.

Het viel op hoeveel jeugd er was in deze stad, niemand leek ouder dan 35. In een steeg daverde de muziek, omlijst met rook- en confettikanonnen. De hele binnenstad was een voetgangerszone, met duistere kramen tegen de gevels, of soms helverlichte. Een zone, teruggeworpen in de analogie van papier- en muntgeld. In de garage waar mijn auto zijn reparaties ondergaat, danste men op een silent disco.

Op Koningsdag ging de blik ook naar andere bijeenkomsten, die in Panmunjom met name

Op Koningsdag ging de blik ook naar andere bijeenkomsten, die in Panmunjom met name. Veel eraan was historisch, wat al zo is als twee mensen elkaar niet eerder in de ogen blikten. De een wachtte achter de demarcatielijn, de andere kwam met - door zijn lichaamsomvang afgedwongen - wiegende en wat wijdbeense gang aangelopen vanuit een cordon van beveiligers. De laatste meters liep hij alleen, alsof hij zijn schild had afgeworpen.

Niemand loste een schot in de engste en strengst bewaakte vei­lig­heids­zo­ne van de wereld

Slankere en zwaardere Wat volgde was een lange handdruk, niet op zijn Trumps, er was geen sprake van competitie. De corpulente stapte over de rand en was in Zuid-Korea. Handdruk, lach, fotografen. En toen ineens de spontane, een zeer mediagenieke uitnodiging aan de slankere om terug over de rand te stappen. En zo stonden beiden drie tellen in Noord-Korea. En niemand loste een schot in de engste en strengst bewaakte veiligheidszone van de wereld. De tekst gaat verder onder de afbeelding © EPA Even later reed de zwaar gebouwde in een limousine naar de lunch een paar honderd meter verderop op het terrein, en al wat hij aan bewegelijkheid miste had hij afgegeven aan twaalf lijfwachten die naar dezelfde kapper waren geweest en die om en naast zijn limousine meedraafden, stropdassen wapperend. Hij moest grote angsten kennen, deze leider. Maar deze rubriek is een kroniek, van wereldtonelen en achtertuinen, en in dat laatste domein zijn er nog andere zorgen. Zorgen die het nodig maken te wisselen naar de tegenwoordige tijd. De buxusmot heeft onze buxus bereikt. Dode blaadjes, spinsels en rupsen met zwarte koppen. Uit een kleine struik pluk ik er twintig, met gehandschoende hand. Ik moet het wereldwijde web raadplegen om te bedenken hoe de buxus gered kan worden, zonder het behoud van de planeet in de waagschaal te stellen. Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. Lees hier meerdere artikelen.

Lees ook: Berichten van de koningshuizen In zijn vorige verslag schrijft Wim Boevink over de toiletverhuurfirma en de Royal Family