Handboek voor transgenders in de kerk moet acceptatie vergroten. ‘Ik hoopte op een schouderklopje van God’

De kerk kan een voorbeeld nemen aan het spoor. Zoals de NS passagiers niet meer aanspreken met dames en heren maar met ‘reizigers’, zo kan een predikant het traditionele ‘broeders en zusters’ beter vervangen door neutralere termen. Gemeente, gelovigen, mensen.

Het is één van de praktische suggesties uit ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt heeft’, het eerste dikke handboek over kerk en transgender personen, waaronder mensen worden verstaan die van geslacht veranderen, of die zich niet herkennen in de klassieke indeling man-vrouw. LCC Plus Projecten, de organisatie voor acceptatie van homoseksuelen en transgenders in christelijke kring, presenteert het boek morgen tijdens Roze Zondag in Amsterdam. Het is bedoeld voor transgenders en voor werkers in de kerk, maar de auteurs verwachten dat ook familie en seculiere hulpverleners er wel wat van kunnen opsteken.

Is de acceptatie van transmensen in de hele samenleving al minder ver dan van homoseksuelen, voor religieuze transgenders kan de verhouding met God en de kerk een extra obstakel zijn voor een coming-out.

Schouderklopje

“Ik bad letterlijk iedere avond tot God: laat er niks veranderen aan mijn lijf”, zegt Per Vermaas in het boek. Later, toen hij behandeld zou worden, vroeg hij zich af of er gesneden mocht worden in een gezond lijf, dat ‘hij niet voor niks had gekregen van God’. “Ik hoopte op een schouderklopje van God dat het goed was.”

De kerk kan daarbij helpen, schrijft hoogleraar Heleen Zorgdrager, door God niet voor te spiegelen als almachtige Koning of Vader, maar door ruimte te laten voor menslievende godsbeelden die transmensen kunnen verbinden met hun eigen ervaringen.

Volgens haar heeft de kerk te lang bijgedragen aan ‘buitensluiting en stigmatisering’ van transgenders. Daarbij geldt dat hoe conservatiever de kerk, hoe moeilijker de acceptatie is, constateert Jolanda Molenaar, die in opleiding is tot PKN-predikant.

Die verdeling is te zien aan de kaart van Wijdekerk. Daarop staan 444 kerken die zichzelf lhbt-vriendelijk noemen. Het gros is PKN, Protestantse Kerk in Nederland, veel zijn vrijzinnig en een enkele orthodox.