Handbalvrouwen dromen nog niet van titel: ‘We moeten nog behoorlijk aan de bak’

Als medaillewinnaar op de laatste drie titeltoernooien (zilver WK 2015, zilver EK 2016 en brons WK 2017) mag de Nederlandse handbalploeg zich rekenen tot de favorieten op het EK in Frankrijk. In de drie groepswedstijden maakten de vrouwen van bondscoach Helle Thomsen die rol waar met zeges op Hongarije, Spanje en Kroatië. Maar de zo gewilde hoofdprijs is nog ver weg.

Lees verder na de advertentie

Op haar eerste persconferentie als aanvoerder, in de aanloop naar het EK, werd Nycke Groot gevraagd naar de kansen van Nederland op de titelstrijd in Frankrijk. Natuurlijk zag ze mogelijkheden voor een hoge klassering, maar door het wegvallen van de geroutineerde cirkelloopsters Yvette Broch en Danick Snelder, hield ze wel een slag om de arm. “We moeten de verwachtingen wellicht bijstellen.”

Ik wil die jonge speelsters niet te veel op hun huid zitten Nycke Groot

Na de eerste groepsfase waarin Nederland ongeslagen bleef, staat Groot daar nog hetzelfde in. “Het is niet zo dat we nu meteen met één been in de halve finales staan”, zegt de 30-jarige middenopbouwster telefonisch vanuit het Palais des Sports Jean Weille in Nancy, waar Oranje het vanaf morgen opneemt tegen Roemenië, Noorwegen en Duitsland. “Dat zijn ontzettend sterke tegenstanders. We moeten nog behoorlijk aan de bak.”

Tegen Hongarije en Spanje moest Nederland veel strijd leveren om tot twee zwaarbevochten overwinningen te komen. Vanzelf ging het zeker niet, erkent ook Groot. “Je zag dat we nog zoekende zijn naar het juiste samenspel zonder officiële cirkel. Maar we werken keihard, de sfeer is positief en we blijven erin geloven. En het is natuurlijk mooi dat we met vier punten zijn doorgegaan.”

Sterk in de breedte Na de zeges op Hongarije en Spanje was de winst in de groep al verzekerd en wist de derde tegenstander, Kroatië, dat het de terugreis naar huis kon boeken. In die wedstrijd koos Thomsen voor een B-team, al zal de Deense coach dat zelf nooit zo benoemen. Ze gunde andere speelsters speeltijd en hield vaste waarden als Groot, Lois Abbingh, Kelly Dulfer, Debbie Bont en Martine Smeets zestig minuten op de bank. Nederland trok dat duel eenvoudig naar zich toe, met dank aan het zwakke spel van de Kroaten, maar het liet ook zien dat de selectie van Oranje in de breedte sterk is. Ontspannen op de bank genoot Groot van de inbreng van talenten als Delaila Amega en Merel Freriks. “We hebben heel veel talent in Nederland, ook bijvoorbeeld iemand als Laura Nusser. Dat is goed voor de toekomst.” Veel aandacht na de wedstrijd tegen Kroatië was er voor Amega, de 21-jarige explosieve spelverdeelster die vaak als opvolgster van Groot wordt genoemd. “Ik weet dat ze het bij haar club in Duitsland goed doet”, aldus Groot. “Het was mooi om te zien dat ze het hier ook oppakte. We weten dat ze het kan, maar als je wat jonger bent, heb je meer twijfels en zenuwen. Daar was niets van te zien en ze ging er vol voor.” In haar nieuwe rol als aanvoerder, bij afwezigheid van Snelder, maar ook als een van de beste handbalsters van de wereld, houdt Groot zich niet al te veel bezig met de jonge speelsters in de nationale ploeg. Een babbeltje hier en een gesprekje daar, maar geen indringende praatsessies. Groot: “Ik wil ze niet te veel op hun huid zitten door vaak te zeggen wat ze goed doen of wat ze anders moeten doen. Dan haal je hun eigen spel er een beetje uit. Ik probeer wel wat te helpen, maar ze moeten lekker op intuïtie gaan handballen.”

Verzet De protestacties in Frankrijk door de gele hesjes treffen ook het EK handbal voor vrouwen. De organisatie heeft besloten beide wedstrijden die zaterdag in Nantes zouden worden gespeeld, te verzetten naar zondag. Het betreft de duels Frankrijk-Zweden en Servië-Rusland. De Hall XXL is door de demonstraties op zaterdag niet toegankelijk.

Lees ook: