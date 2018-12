Handbalsters weer bij beste vier ploegen van Europa

De Nederlandse handbalsters gaan zich op het EK in Frankrijk opnieuw mengen in de strijd om de medailles. Door de triomf op Duitsland (27-21) kwalificeerde Oranje zich net als op de WK’s van 2015 en 2017 en de Europese titelstrijd van 2016 voor de halve finales. Voor een plaats in de eindstrijd staat Nederland morgen voor de zware opgave om in sportpaleis Bercy in Parijs af te rekenen met gastland en regerend wereldkampioen Frankrijk.

Dat Nederland zich opnieuw onder de vier beste landen van Europa heeft geschaard mag een prestatie van formaat worden genoemd. Na het wegvallen van de geroutineerde cirkelloopsters Yvette Broch en Danick Snelder moesten de verwachtingen enigszins worden getemperd. En daarbij kwam ook de blessure van Nycke Groot, die de hele wedstrijd op de bank bleef. De ploegleiding blijft schimmig doen over de fysieke gesteldheid van de aanvoerder.

De grote vraag in het Palais des Sports in Nancy was hoe Nederland zich mentaal en fysiek kon oprichten na de afstraffing van dinsdag tegen Noorwegen. Na die nederlaag hekelde bondscoach Helle Thomsen nogmaals het in haar ogen onlogische en oneerlijke speelschema. Hoe kon het dat Duitsland een extra dag rust had voor de wedstrijd en dat Nederland nog geen 24 uur na het duel met Noorwegen alweer moest aantreden?

Lois Abbingh vond het daaren­tegen wel prettig dat de ploeg al zo snel de kans kreeg om de misstap ­tegen Noorwegen recht te zetten. Rust roest, was de mening van de ervaren opbouwspeelster van het Russische Rostov Don. Er stond veel op het spel, want door de overige uitslagen was Nederland bij een nederlaag tegen Duitsland uitgeschakeld.

Na de minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Straatsburg kwam Nederland met 0-2 achter, maar werd de rust bereikt met een voorsprong van 13-11. Na een rommelig begin in de tweede helft nam Nederland definitief het initiatief. Met een opvallende rol voor Kelly Dulfer die als stand-in cirkelloopster zes keer scoorde en tot beste speelster van de wedstrijd werd gekozen.

De opluchting bij de Oranje-speelsters was groot, zeker na de afgang tegen titelverdediger Noorwegen, dat zich voor het eerst sinds 2000 niet wist te plaatsen bij de laatste vier op een Europees kampioenschap. Na de wedstrijd werd Thomsen omhelsd door haar voorganger Henk Groener, die sinds januari bondscoach is van Duitsland.

Met het bereiken van de tweede groepsfase voldeed Groener al aan de Duitse doelstelling. Na het WK van 2017 in eigen land stopten maar liefst tien ervaren internationals. Groener zag afgelopen zomer ook aanvoerder Anna Loerper afhaken. Hij formeerde een team met jonge talenten en speelsters die lange tijd niet voor de nationale ploeg waren uitgekomen.

Op het EK speelde Groener met zes debutanten. De ploeg heeft een gemiddelde van nog geen dertig interlands, bij Nederland lag dat voor het EK op 93. De opbouwrij van Oranje, zoals die tegen Duitsland begon met Abbingh, Van der Heijden en Polman heeft bij elkaar meer interlands gespeeld dan de gehele selectie van die Frauschaft. Dat verschil in ervaring gaf mede de doorslag.

