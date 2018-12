Handbalsters hebben niets in te brengen tegen Noorwegen

Na vier zeges is er een abrupt einde gekomen aan de ongeslagen status van Nederland op het EK handbal. In Nancy werd de formatie van Helle Thomsen het slachtoffer van de dadendrang van Noorwegen. De zevenvoudig kampioen van Europa mocht zich na een teleurstellende start van de titelstrijd in Frankrijk geen misstap meer veroorloven. Nederland werd met 29-16 verslagen en moet woensdag tegen Duitsland een plaats in de halve finales veiligstellen.

Nederland had gehoopt eindelijk een einde te maken aan de serie nederlagen op grote toernooien tegen Noorwegen. De vooruitzichten leken goed. Nederland was als enige land op het EK nog ongeslagen en Noorwegen was aangeslagen na twee nederlagen in de eerste ronde, tegen Duitsland en Roemenië. Vrijdag diende het herstel zich aan tegen Hongarije en gisteren trok de ploeg van Thorir Hergeirsson de winnende lijn door.

Allemaal op zes punten

Nederland moet nu woensdag tegen Duitsland minimaal een punt halen om de reis naar Parijs voor de halve finales te kunnen boeken. Bij een nederlaag is er een scenario denkbaar waarin Nederland, Roemenië, Hongarije, Duitsland en Noorwegen allemaal op zes punten komen. Dan moeten de rekenmeesters van de internationale handbalfederatie eraan te pas komen om uit te maken welke twee landen naar de laatste vier gaan.

De teleurstelling in het Nederlandse kamp was groot. Als er een moment was om het Noorwegen-syndroom van zich af te schudden was het nu wel, zo viel hier en daar te beluisteren. Maar de ervaren ploeg van de IJslander Hergeirsson, die sinds zijn aanstelling als bondscoach van Noorwegen in 2009 altijd een podiumplaats haalde op grote toernooien, weigerde al in dit stadium van het toernooi te capituleren.

Nederland verscheen met Nycke Groot aan de start in het met vooral Noorse fans gevulde sportpaleis in Nancy. De spelverdeelster was na een ongelukkige botsing met Debbie Bont in het duel met Roemenië al snel uitgevallen. De diagnose luidde een zware migraineaanval en de afgelopen dagen werd geheimzinnig gedaan over haar eventuele inzetbaarheid tegen Noorwegen. In de eerste helft stond Groot slechts negen minuten en 28 seconden in het veld.

Nederland had aan een gelijkspel genoeg om tot de halve eindstrijd door te dringen. Maar dat zat er geen moment in. Noorwegen kende een vliegende start, met aanvoerder Stine Oftedal in een hoofdrol. De spelverdeelster, ploeggenote van Groot bij het Hongaarse Györ, sloeg met de eerste drie doelpunten een gaatje, dat door Nederland niet meer kon worden gedicht. Bij rust was het gaatje gegroeid tot een kloof: 7-15.

Zo recht door zee als Nederland zondag tegen Roemenië had gespeeld, zo stuurloos was de ploeg gisteren tegen Noorwegen. De besluiteloosheid in de opbouw was groot, de passing slordig en de doelpogingen geforceerd. Thomsen probeerde het tij met een groot aantal wissels te keren, maar het spel werd er alleen maar chaotischer op. Van het opgebouwde vertrouwen na de winst op Roemenië was niets meer over.

De wedstrijd tegen Duitsland had al een pikant tintje door de aanwezigheid van Henk Groener als bondscoach van de oosterburen. Maar het gaat er nu ook echt om. Duitsland, in de eerste EK-wedstrijd te sterk voor Noorwegen, maakt bij een overwinning ook kans op de halve eindstrijd en had gisteren een extra rustdag.

In de tweede helft van gisteren hees Thomsen snel de witte vlag. Ze liet Lois Abbingh, Bont en Groot langs de kant om krachten te sparen voor het allesbeslissende duel met Duitsland. Van spanning was al lang geen sprake meer. Noorwegen boekte de grootste zege op Nederland van de afgelopen vier jaar.