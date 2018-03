Handbalster Lois Abbingh gaat pionieren in Rusland

Als eerste Nederlandse handbalster in Rusland hoopt Lois Abbingh een gooi te doen naar de prijzen in de Champions League. Komende zomer maakt de 25-jarige linkeropbouwspeelster de overstap van Issy Paris Hand naar Rostov. Een sportieve stap voorwaarts, al verwacht ze na twee jaar Parijs wel een cultuurschok in de stad van haar nieuwe werkgever.

Lees verder na de advertentie

Rostov benaderde Abbingh vrijwel direct na het WK van afgelopen december in Duitsland. De Russische scouts waren onder de indruk van het spel van de ervaren international die Nederland naar het zilver loodste op de mondiale titelstrijd. In een matig draaiend nationaal team was Abbingh de constante factor. Ze trof 58 maal doel en werd verkozen in het sterrenteam.

"Het WK was voor mij het toernooi waar alles op zijn plek viel en waar ik het vertrouwen van de ploeg kreeg", zegt Abbingh telefonisch vanuit Györ, waar Nederland morgenavond de EK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Hongarije. "Het was precies het juiste moment. Mijn contract in Frankrijk liep af en je weet nooit of er clubs interesse hebben. Dat was nu wel zo, want ik kreeg veel telefoontjes."

De keus viel op Rostov, veelvuldig kampioen van Rusland en met de ambitie om serieus mee te strijden om de prijzen in de Champions League. Dat laatste gaf uiteindelijk de doorslag voor Abbingh. "Ze hebben een project uitgestippeld om structureel mee te doen in de Final Four. En ze hebben een idee uitgesproken hoe ik daarin belangrijk kan zijn."

'In Roemenië werd uitgekeken naar de wedstrijden en er kwamen veel meer fans kijken'

Cultuurschok Abbingh had niet veel bedenktijd nodig om haar ja-woord aan Rostov te geven. Alleen de afstand naar de stad aan de Don, 1000 kilometer ten zuiden van Moskou, deed haar enigszins twijfelen. Na twee jaar in het mondaine Parijs is ze ook wel bang voor een cultuurschok. "Heel erg ja", lacht ze, "maar gelukkig ben ik zo druk dat ik daar weinig van zal merken." De geboren Groningse weet hoe het is om in Oost-Europa te handballen. Voordat ze in 2015 haar handtekening zette onder een tweejarig contract bij Issy Paris Hand speelde ze twee seizoenen bij Baia Mare in Roemenië. Bij die club, die in de Champions League ook tegen Rostov speelde, merkte ze hoeveel groter de beleving was dan bij clubs in West-Europa. "De mensen leven daar echt voor het handbal", zegt Abbingh. "In Roemenië werd uitgekeken naar de wedstrijden en er kwamen veel meer fans kijken. In Parijs zijn veel meer andere sporten en staat handbal zeker niet op de eerste plaats." Uiteindelijk liep het avontuur in Roemenië stuk doordat de club de salarissen niet meer kon betalen. 'Het zou leuker zijn als het handbal ook in het Westen zo beleefd zou worden'