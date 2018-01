Handballers hebben kwalificatie voor WK in eigen hand

Met de riante winst nam Oranje de koppositie weer over in de kwalificatiegroep. Nederland nam tevens revanche voor de nederlaag van afgelopen donderdag, toen de Turken op eigen bodem wonnen met 30-27.

In vergelijking met dat duel waren Jordy en Dani Baijens nieuw bij de selectie. Zij namen de plaatsen in van Evert Kooijman en Robin Janssen. Nederland had het in de eerste helft lastig tegen Turkije. De bezoekers hadden een overwicht en de Nederlandse verdediging had moeite met de Turkse aanval: 6-8.

Wissels Driemaal balverlies in korte tijd werd door de bezoekers keihard afgestraft: 6-11. Bondscoach Richardsson had kort daarvoor een time-out benut door van verdedigingssysteem te wisselen. Maar liefst vijf spelers werden gewisseld. Dit had snel resultaat. De Turkse aanvallers hadden moeite met scoren door de Nederlandse dekking waarachter doelman Gerrie Eijlers een hoofdrol vervulde. Na de hervatting ging Oranje op dezelfde voet door en liep langzaam weg van de Turken. Halverwege was het verschil al zes treffers: 21-15. Het grootste verschil stond vlak voor tijd op het scorebord: 26-18. Eijlers was de uitblinker en aanvallend vielen vooral Jorn Smits (topscorer met zes doelpunten) en Ephrahim Jerry (vijf treffers) op. Voor Smits betekende dit een evenaring van zijn persoonlijke record. Begin 2014 scoorde hij zes keer tegen Griekenland.