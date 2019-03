Hamza bin Laden, de zoon van, is een miljoen dollar waard

Argwanend en zelfs een beetje schuchter kijkt Hamza op jeugdfoto’s de camera in. Al op jonge leeftijd speelt de jongen met het smalle ernstige gezicht een rol in de propagandavideo’s van Al-Qaida. Lange tijd krijgt de wereld alleen jeugdbeelden te zien van de favoriete zoon van Bin Laden.

Maar nadat zijn vader in 2011 in het Pakistaanse Abbottabad door Amerikaanse militairen wordt gedood, laat Hamza op eigen titel van zich horen. Een tiener is hij dan nog. In een krantenbericht laat hij weten wraak te zullen nemen voor de dood van zijn vader.

Die boodschap herhaalt hij nog krachtiger in 2016 in een audioboodschap op internet die hij de titel ‘We are all Osama’ (‘Wij zijn allemaal Osama’) meegeeft. In twintig minuten tijd zet hij zichzelf op de kaart. Hij zegt daarin de wereldwijde strijd van Al-Qaida tegen de VS en hun bondgenoten voort te zullen zetten en roept de aanhangers van de terreurgroep op aanslagen te plegen tegen het Westen. Niet alleen als wraak voor de dood van zijn vader, de aanslagen moeten ‘al wie de islam verdedigt’ wreken.

Leeuwenzoon

Een aansprekend gezicht kan Al-Qaida op dat moment goed gebruiken. De terreurgroep is met de opkomst van Islamitische Staat in Syrië en Irak wat op de achtergrond geraakt. Hamza kan door zijn directe link met de oprichter en zijn jeugdigheid jonge jihadstrijders inspireren en aan zich binden. Al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri schuift Hamza dan ook naar voren als ‘leeuwenzoon van de jihad’.

Dat is zoals Osama het waarschijnlijk graag gezien zou hebben. In zijn Pakistaanse schuilplaats zijn brieven gevonden die suggereren dat hij zijn zoon als waardig opvolger zag. De ‘kroonprins’ zelf was op dat moment waarschijnlijk al met zijn moeder naar Iran uitgeweken.

In dat land zou Hamza, die in Saudi-Arabië werd geboren, getrouwd zijn met de dochter van Mohammed Atta, een van de kapers die op 11 september 2001 een vliegtuig het World Trade Centre in New York in boort. Op de zestiende herdenking van die aanslag in 2017 stuurt Al-Qaida een fotomontage de wereld in waarop een foto van Hamza bin Laden samen met zijn vader op de brandende Twin Towers is gemonteerd. Een volwassen man is hij nu, met een snor.

Alles wijst er op dat Hamza bin Laden is klaargestoomd om de leiding van Al-Qaida op zich te nemen; reden voor de Verenigde Staten om hem twee jaar geleden op de terroristenlijst te plaatsen. Daar komt dus nu een beloning bij voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. De VS vermoeden dat hij zich ergens langs de Afghaans-Pakistaanse grens verbergt, maar ze houden er ook rekening mee dat hij misschien in Iran of elders in Centraal-Azië is.