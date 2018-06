Hallo, ik ben de auteur van dit stukje

Het voorbeeld toont aan dat taal niet zozeer verwijst naar de eigenschappen van personen in de echte wereld, maar dat de taal gaat over een wereld die in de beleving van de gespreksdeelnemers bestaat of verondersteld wordt.

U zou op straat zomaar een vriendelijke blonde man kunnen tegenkomen die zegt 'Hallo, ik ben de koning'

Als ik zeg 'Hallo, ik ben de professor', dan geef ik aan dat er in die wereld die ik op dat moment met mijn gespreksdeelnemers deel een specifieke professor bestaat (namelijk degene wiens bezoek al weken is voorbereid). Zeg ik 'Hallo, ik ben een professor', dan ga ik er blijkbaar van uit dat de leerlingen nog van niets weten (hooguit wat het woord 'professor' betekent), en ik introduceer mezelf in die wereld met die karakteristieke eigenschap.

Die wereld tussen de gespreksdeelnemers (de officiële taalkundige naam is het 'discussiedomein') wordt deels opgebouwd door de taal zelf. Als ik mezelf heb geïntroduceerd met 'Hallo, ik ben een professor', dan kan de leraar onmiddellijk daarop zeggen 'Wie heeft er een vraag voor de professor?' Maar deels is het ook een soort algemene kennis van de wereld. U zou op straat zomaar een vriendelijke blonde man kunnen tegenkomen die zegt 'Hallo, ik ben de koning.' Er bestaan weliswaar meer koningen op de wereld, maar in ons discussiedomein is er maar een.

U zou raar opkijken als de man zou zeggen 'Hallo, ik ben de minister' (daar zijn er meer van) of 'Hallo, ik ben het marsmannetje' (dat bestaat niet).

