Halfjaarcijfers haven Rotterdam: opruimkosten oliemorsing 80 miljoen

Naar schatting is 190 ton daarvan inmiddels opgeruimd, zo zei directeur Allard Castelein donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers van het Rotterdamse Havenbedrijf.

Door een ongelukkige manoeuvre knalde de Bow Jubail op 23 juni in de Derde Petroleumhaven op de steiger waardoor een gat in de eigen brandstoftank ontstond. Door de sterke uitgaande tij van dat moment verspreidde de olie zich razendsnel door de hele haven in de richting van de zee. Veel vogels en waterdieren werden van deze vervuiling het slachtoffer.

De kosten ontstonden ook doordat de schepen die besmet raakten met de olie niet mochten uitvaren voordat zij met hogedrukspuit en bezem schoon gemaakt waren. Door al die bijkomende zaken komt de prijs voor het opruimen van één liter ruwe olie uit op 368 euro. Nog steeds gaan de opruimwerkzaamheden door, zoals op minder makkelijk te bereiken als taluds. De haven heeft de rederij van de Bow Jubail aansprakelijk gesteld voor de schade.

Er zijn zorgen over de gevolgen van brexit die ‘significant’ zullen zijn

De totale omzet in de haven is het afgelopen half jaar met 2,2 procent gedaald. Die krimp wordt veroorzaakt door de aanzienlijk verminderde overslag van kolen en ruwe olie. Volgens Castelein past dat in het patroon van de laatste tijd waarin steeds minder behoefte is aan kolen en olie. In 2007 bestond nog 22 procent van de totale overslag uit kolen, terwijl dat percentage dit jaar waarschijnlijk uitkomt op 16.

Na een botsing met een steiger ontstond een gat in de romp van zeeschip Bow Jubail waaruit olie wegstroomde. © ANP

De kolenoverslag is gedaald door onder meer de sluiting van kolengestookte energiecentrales. Ook speelt volgens Castelein mee dat Duitsland steeds meer resultaten haalt uit zon- en windenergie en daarom minder energie afneemt van de kolengestookte centrales die nog wel open zijn.

Het verlies aan overslag van kolen en olie kon niet helemaal worden goedgemaakt door de stijging van de containeroverslag. Die sector groeide het afgelopen halfjaar met bijna zes procent. Castelein wees erop dat het marktaandeel van Rotterdam ten opzichte van concurrenten als Hamburg en Le Havre was toegenomen met dertig procent.

Castelein zei zich onverminderd zorgen te maken over de dreigende handelsoorlog, ondanks de verrassende toenadering tussen de VS en Europa van woensdag. Nu al zijn de effecten van de tariefmaatregelen van president Trump merkbaar in de haven.

Zorgen maakt hij zich ook over de brexit die in hoog tempo op de Rotterdamse haven afkomt en die ‘significant’ zal zijn. Begin november komt er een brexit-test voor de haven om te zien hoe goed of hoe slecht de zaken er bij bedrijven in de Haven het er nu voor staat. Het is te vergelijken met de millenniumtest in 1999.

Een hulpverlener van de dierenambulance helpt een zwaan die is besmeurt met olie gelekt uit bulktanker Bow Jubail. © ANP

