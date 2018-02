Half Nederlander Marcel Hirscher pakt goud op een bijnummer

De harde wind heeft de piste gepolijst. Alle losse sneeuw is ervan afgewaaid. Wat resteert is een ijsbaan. Bij een temperatuur van min elf is de piste hard als beton en razendsnel. Daar kan maar één man op excelleren: Marcel Hirscher, de beste skiër ooit.

Vandaag won de 28-jarige ‘halve Nederlander’ – naast de Oostenrijkse nationaliteit heeft hij ook een Nederlands paspoort – eindelijk zijn felbegeerde olympische titel. Hirscher veroverde in Pyeongchang goud op de combinatie.

“Dit voelt onecht”, sprak hij euforisch na de wedstrijd. “Alle mensen in Oostenrijk verwachten dat ik een gouden plak win. Dit is perfect, ongelooflijk.”

Bijnummer Ongelooflijk, omdat de combinatie voor hem eigenlijk een bijnummer is. De Oostenrijker is met zijn 1.73 te licht om echt uit te blinken op de afdaling, het terrein van de zwaargewichten. Hirscher had al een jaar geen afdalingsski’s aangehad en zette op de ijzige piste een van zijn beste runs ooit neer. Het ingekorte parcours was in zijn voordeel. Door de onvoorspelbare windvlagen, die al veel finales hadden gehinderd, werd de start naar een lager punt verplaatst. Mede daardoor kon Hirscher de schade beperkt houden. Hij hoefde op de slalom slechts 1,32 seconden goed te maken op de Duitser Thomas Dressen. Terwijl de ijskoude wind over de piste spookte, kronkelde Hirscher vervolgens foutloos en met grote overmacht als snelste langs de poortjes. Op de tribune in de zon genoot zijn fanclub van zijn eenmansshow. Na zijn eigen run zag hij hoe de een na de ander de eindstreep niet haalde. Weinig skiërs konden op de ijsbaan uit de voeten. Zijn landgenoot Matthias Mayer schoot zelfs door de stootkussens aan de zijkant heen en nam in zijn val een paar toeschouwers mee. Telkens als er weer een onderuitging, blies de Fransman Alexis Pinturault, die tweede werd op 0,23 seconde, zijn wangen bol van de spanning. Alsof hij niet kon bevatten dat hij, de skiër die op zijn favoriete onderdeel vaak bezweek onder de druk, tussen al dat geweld nog steeds op zilver stond. Zijn landgenoot ­Victor Muffat-Jeandet won brons op 1,02 seconde. Hirscher ap­plau­dis­seer­de niet voor landgenoot Mario Matt. Onsportief, vond men in Oostenrijk. Voor Hirscher valt er met de olympische titel een last van zijn schouders. Hij was in Sotsji vier jaar geleden al favoriet voor goud. Maar hij won ‘slechts’ één zilveren medaille, op de slalom. Toen zijn teamgenoot Mario Matt als snelste beneden was, applaudisseerde Hirscher niet. Onsportief, vond men in eigen land. In de vier jaar erna werd Hirscher gek van de vraag van zijn landgenoten wanneer dat goud eindelijk zou komen.

Kristallen bol Hirscher probeerde zijn verlangen naar een olympische titel te bagatelliseren door te verkondigen dat hij het winnen van de kristallen bol, als beste in het wereldbekerklassement, belangrijker vond dan olympisch goud. Vraag het hem nog eens als hij straks niet één, maar drie keer olympisch goud om zijn nek heeft hangen. Hirscher is in Pyeongchang de grote favoriet voor goud op de slalom en de reuzenslalom. De basis voor zijn succes werd gelegd in de bergen van het Salzburgerland bij Annaberg. Moeder Sylvia uit Den Haag werd verliefd op de Oostenrijkse skileraar Ferdinand, toen hij haar tijdens een vakantie hielp met het aanbrengen van de sneeuwkettingen. Sylvia vertrok naar Oostenrijk en kreeg twee zoons: Marcel en Léon. Ze leerden lopen op de steile hellingen bij de berghut die het gezin beheerde, een overnachtingsplek voor wandelaars. Volgens vader Ferdinand zorgde het balanceren op de ongelijke grond voor het uitmuntende evenwichtsgevoel van Marcel. Sinds zijn doorbraak in 2012, met zijn eerste zege in de wereldbeker, zijn de verwachtingen torenhoog. Hirscher won als enige skiër ooit zes keer op rij het eindklassement. Olympisch goud is de kroon op zijn carrière.