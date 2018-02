Halbe Zijlstra had nou net tot ieders verrassing zijn bestemming gevonden

Stapels oude Ludlum-detectives lagen er in de Amsterdamse Melkweg. Denk aan titels als ‘de Icarus agenda’ en ‘de Moskou vector’. Er hing een blauwe racefiets. Zijlstra’s opvatting dat ‘Nederland maar een verwend land is’ hing groot aan de muur.

Het was 2011. Halbe Zijlstra was als staatssecretaris van cultuur begonnen met zijn missie om 200 miljoen te bezuinigingen. De Melkweg maakte de tentoonstelling HALBE, waarin de beleidsvisie van Zijlstra centraal stond. ‘Zijlstra ziet politiek als een bergetappe’, zei het persbericht. ‘Eerst omhoog, afzien, dan de afdaling als beloning.’

Halbe Zijlstra kwam niet kijken. Dat neemt niet weg dat de tentoonstellingsprogrammeur het verloop van Zijlstra’s carrière juist voorspelde: na de verwijten die Halbe Zijlstra kreeg als staatssecretaris, kwam de beloning van de VVD-top. Eerstin 2012, toen hij voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer mocht worden. Zijn taak was toen het VVD-profiel te bewaken terwijl die regeerde met de linkse PvdA. Het maakte dat hij soms wat ver naar de rechterkant moest overhellen, bijna de PVV-flank in. “Prachtig dat Nederland zo’n tolerant land is”, zei hij in 2016. “Maar te vaak zie ik tolerantie verschuiven naar goedpraten en wegkijken.”

Verstand van geopolitiek Zijn tweede beloning volgde in oktober vorig jaar, toen Zijlstra minister van buitenlandse zaken werd. Buitenlandse zaken?, vroeg toen hier en daar eens iemand, want zelf had Zijlstra altijd gezegd dat hij vooral aasde op het ministerie van sociale zaken. Maar bij navraag bleek de geboren Fries wel degelijk verstand van geopolitiek te hebben. Hij had bijvoorbeeld als zelfstandig projectmanager tussen 2001 en 2003 in Mexico-Stad gewoond, waar hij een opdracht uitvoerde voor Shell en later ook in Londen. Daar zou het zaadje zijn geplant voor Zijlstra’s uitheemse interesse. Bovendien: iedereen had hem kunnen zien en horen praten op het VVD-congres in Leeuwarden in 2016, waar hij vertelde over zijn bezoek aan de datsja van Poetin. Zijn optreden als minister verbaasde vriend en vijand Zijn optreden als minister verbaasde vriend en vijand. Hij leek zich zelfs te ontpoppen als een bedachtzaam bewindspersoon, over wie bijvoorbeeld D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zei dat hij ‘alle facetten van diplomatie beheerst’. Het voorzitten van de VN-Veiligheidsraad, een opgave voor komende maand, leek opeens een taak die wel aan Zijlstra was besteed.

Leugen Helaas, die goede pers verdween meteen toen deze week bleek dat hij zijn aanwezigheid in Poetins buitenhuis had verzonnen. Het speet hem, zei hij. Daarmee kon hij niet voorkomen dat critici al zijn eerdere verontschuldigingen weer oprakelden: die uit 2016, toen hij had uitgeroepen dat RTL ‘Zwarte Piet vermoordt’ door alleen nog maar roetveegpieten op televisie te brengen, of die van 2015, toen hij ten onrechte had gezegd dat asielzoekers naar Nederland komen voor plastische chirurgie, ooglidcorrecties en borstvergrotingen. Als iedereen nu alles van mij in twijfel trekt, wordt het heel lastig Halbe Zijlstra tegen Elsevier Zelfs over die andere wereldgebeurtenis waarvan Zijlstra zei dat hij erbij was, rezen vragen. Met zijn eigen ogen zag hij in 2003 een bomaanslag in Bogota. “Als iedereen nu alles van mij in twijfel trekt”, zei hij gisteren tegen Elsevier, “wordt het heel lastig”. Een paar uur later had hij zijn conclusie getrokken.