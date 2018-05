Hakan staat elke examendag met liefde op voor zijn moeders ontbijt

Het examen van Hakan begint om negen uur, maar zijn wekker ging al om kwart over zes. Hij wil een beetje rustig opstaan. Voor ieder examen maakt zijn moeder een speciaal ontbijt van kaas, komkommer, tomaat en brood met chocola of salami. "En natuurlijk een theetje. Ik sta elke examendag met liefde op als ik dat allemaal mag eten."

Films kijkt Hakan via YouTube, waar hij ook zijn examentips vandaan haalt. Via een video leerde hij hoe hij een goede planning kon maken. "Ik ben drie maanden van tevoren begonnen met oefenen en ik heb per dag een schema gemaakt: maandag Engels, dinsdag Nederlands, woensdag economie."

De terugblik

Toen Taco Carlier examen deed, bestond management en organisatie nog niet. De medeoprichter van fietsenproducent Vanmoof had meer managementbeslissingen in het havo-examen verwacht. "Het is toegepaste wiskunde: de financiële kant van een bedrijf."

Bovenal is het examen praktisch, zegt Carlier. In een van de opgaven wordt leerlingen gevraagd de kosten en baten van het exploiteren van een bedrijfspand uit te rekenen. "Wanneer je direct na de havo een eigen bedrijfje begint of al hebt, komt dat goed van pas."

Leuk vindt Carlier de vraag over het bezorgen van lunchmaaltijden. "Veel jongeren hebben ervaring als bezorger en je moet berekenen hoeveel scooters het bedrijf bij een uitbreiding nodig heeft."

Zelf denkt Carlier dat hij een zesje zou halen. "Samen met mijn financieel adviseur kom ik de vragen wel door, maar het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde rente kende ik niet. Als je een paar proefexamens maakt, zit je er zo weer in, maar zo is het best even lastig."