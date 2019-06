Haga Lyceum spant kort geding aan tegen de Staat

Wat de eis in de dagvaarding is, wil directeur Söner Atasoy van het Haga Lyceum nog niet zeggen. Dat wordt dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat volgens Atasoy niet om een verbod op publicatie. Eerder zei de advocaat van de school, Wouter Pors, in Het Parool dat de school publicatie van het rapport ‘in zijn huidige vorm’ wil voorkomen. De school zou daarin een onvoldoende krijgen.

De islamitische school raakte in maart in opspraak. Volgens de veiligheidsdienst AIVD lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zouden betrokkenen in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging die onder meer achter de dubbele zelfmoordaanslag op de Moskouse metro in 2010 zat.

Juist geen contact Alleen blijft er steeds minder over van de harde beschuldigingen die er afgelopen maart toe leidden dat de gemeente Amsterdam alle medewerking aan het islamitische Cornelius Haga Lyceum stopzette. Dat meldt de Volkskrant. Nadat al bekend werd dat de Onderwijsinspectie geen bewijs heeft gevonden dat er op de school sprake is of was van antidemocratisch onderwijs, blijkt nu ook dat twee van de vier 'salafistische aanjagers', die zich volgens inlichtingendienst AIVD zouden ophouden rond het Haga Lyceum, geen contact hebben gehad met leerlingen binnen de school. Dit bevestigt een bron rondom het ambtsbericht van de AIVD aan de Volkskrant. De aanjagers in kwestie zijn de Brits-Palestijnse shariageleerde Haitham al-Haddad en internetprediker Fouad el Bouch, beter bekend als Abou Hafs. Hun namen lekten in maart uit via NRC Handelsblad, dat inzage had in het geheime ambtsbericht. Toen al zei directeur Soner Atasoy dat de twee mannen, die van de vier vermeende aanjagers de meest omstreden zijn, op geen enkele manier met leerlingen in contact zijn geweest. Zowel Al-Haddad, El Bouch als de bron bevestigen dit nu.

