Haga eist verbod openbaren inspectierapport

Dat is de inzet van het kort geding dat donderdag dient in Den Haag.

"De inhoud van dit rapport is op vele punten onjuist, onzorgvuldig, onrechtmatig en in strijd met de wet", staat te lezen in de dagvaarding. Volgens de school zijn er onder meer geen aanwijzingen gevonden van ‘ernstige signalen’ dat er op de onderwijsinstelling in Nieuw-West sprake zou zijn van een ‘klimaat gericht op afzijdigheid van de Nederlandse samenleving’.

Volgens de veiligheidsdienst AIVD lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zouden betrokkenen in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging.

Geen salafisme NRC kreeg het concept-rapport van de Inspectie van het Onderwijs wel al in handen, en concludeert op basis daarvan dat de schoolleiding van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam zich schuldig maakt aan wanbeheer, belangenverstrengeling en zelfverrijking. De aantijging van salafisme kan echter niet worden hardgemaakt. De school moet onrechtmatige uitgaven ter waarde van ruim 170.000 euro terugbetalen. De Inspectie denkt dat het Haga mogelijk al binnen twee jaar in de financiële problemen komt en heeft dertien herstelopdrachten opgelegd waaraan de omstreden islamitische middelbare school moet voldoen om verder te mogen. De Inspectie heeft geen aanwijzingen gevonden dat een “deel van de lessen een salafistisch karakter heeft”. Het Haga streeft er niet naar leerlingen afzijdig te houden van de samenleving, aldus de Inspectie. Evenmin zet de middelbare school aan tot onverdraagzaamheid of belemmert het integratie in de samenleving.

