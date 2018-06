Had de onderwijsinspectie eerder kunnen ingrijpen in Maastricht?

Hevige verwijten over een weer dit weekeinde. De ouders zijn woedend dat hun kinderen de dupe worden van het feit dat VMBO Maastricht de resultaten van hun kinderen niet goed heeft bijgehouden, en verwijten de inspectie niets gedaan te hebben met alle eerdere klachten.

Maar de inspectie zegt niet eerder te hebben kunnen handelen. Het schoolbestuur heeft op zijn beurt minister Slob van onderwijs gevraagd het besluit van de inspectie terug te draaien en tenminste de resultaten van het centraal schriftelijk nog te laten staan.

Volgens woordvoerder Jan-Willem Swane van de inspectie is een deel van de school weliswaar onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege alle klachten, maar kan de inspectie niet ingrijpen bij schoolexamens die nog niet zijn afgenomen. “Scholen hoeven geen toestemming te vragen over hoe zij schoolexamens afnemen en hoe zij dat organiseren", aldus Swane. De Tweede Kamer wilde een toezichtsysteem dat scholen meer vertrouwen - en dus meer autonomie - geeft en dit is het gevolg. Oftewel: de inspectie kan de brandjes alleen blussen, niet voorkomen.

Deze zaak roept dan ook de vraag op of de door de kamer gewenste autonomie van de scholen te ver is doorgeschoten, of dat de inspectie de nieuwe regels te strikt interpreteert. Bij dat laatste is vooral van belang of het verscherpte toezicht niet ook had moeten inhouden dat de inspectie al vóór het afnemen van het centraal schriftelijk had moeten controleren op mogelijke fouten in de administratie en bij het afnemen van de schoolexamens.

Er is ook actie ondernomen na de klachten, zegt woordvoerder Swane. “Er is kwaliteitsonderzoek gedaan en een afdeling hebben we als zwak bestempeld. Het onderzoek daarnaar loopt nog steeds.” Dat het later zo zou mislopen met de examens ‘onttrok zich op dat moment aan onze waarneming’, zegt Swane. Die examens waren namelijk nog niet afgelegd.

“Wij hebben als ouders al anderhalf jaar lang, ook bij de onderwijsinspectie, aangegeven dat het verkeerd gaat. Er was te veel uitval van lessen, docenten kwamen niet opdagen of waren niet capabel en sommige klassen waren overvol. Als kinderen geen les krijgen, bouwen ze een achterstand op. Als wij in het najaar van 2016 aangeven dat er veel mis gaat en in juni 2018 zeg je dat er fouten zijn bij de schoolexamens, dan heb je zitten slapen. Je kunt het hebben over wetgeving, regeltjes en schoolplannen, maar uiteindelijk heb je als inspectie één doel: goed onderwijs voor kinderen.”

Onzin, zegt Marika de Bruijn, dat is alleen het formele antwoord. Zij is moeder van een gedupeerde leerling, en zelf onderwijsadviseur. Het juiste antwoord is volgens haar dat de inspectie zich niet mag verschuilen achter de regels en moet opkomen voor de leerlingen. Zij had eerder moeten ingrijpen omdat zij deze problemen ver van tevoren zag aankomen.

Wat nu?

Hoe belangrijk de discussie over regels en verantwoordelijkheden ook is, ouders en leerlingen hebben een andere allesoverheersende vraag. Die luidt: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen van wie het examen nu ongeldig is verklaard straks naar zijn of haar vervolgopleiding kan in plaats van terug naar het VMBO, waar ze net van af waren?

De school zegt per leerling te bekijken wat er ontbreekt aan het dossier en welke school- en landelijke examens over moeten. In een brief liet de school weten dat leerlingen die herexamens moeten doen de uitslag uiterlijk 31 augustus te horen krijgen. Omdat het nieuwe schooljaar voor het vervolgonderwijs in Limburg al op 20 augustus begint, heeft VMBO Maastricht contact opgenomen met aansluitende opleidingen om te bekijken of er mogelijkheden zijn om toch te starten met de vervolgopleiding. "We vragen de vervolgopleiding om enige coulance te tonen om te voorkomen dat leerlingen een jaar moeten wachten", aldus een woordvoerder van de VMBO Maastricht.

In de week van 8 tot en met 17 augustus zijn de centrale examens van de vakken die opnieuw gedaan moeten worden. Dat is door het ministerie van Onderwijs bepaald, aldus de school. Vóór die tijd, tijdens de vakanties, moeten de ontbrekende schoolexamens zijn afgerond. Wie op vakantie wil, kan geen herexamens doen, waarschuwt de school in de brief. "Wanneer je er niet bent, kun je niet slagen en kom je dus niet in aanmerking voor het diploma."

Veel ouders willen dat de resultaten van het landelijke examen blijven staan. Ze kijken ook of er juridisch iets mogelijk is. Bij het advocatenkantoor Van Dijk c.s. in Maastricht hebben zich dit weekeinde tientallen ouders gemeld. Advocaat Olivier Huisman denkt aan een collectieve zaak van alle ouders die zich melden, of civiele procedures waarbij alle 354 ouders en leerlingen individueel hun schade kunnen verhalen.