Hackers plunderen medische databank in Singapore

Ze stalen daarbij persoonlijke ­gegevens van 1,5 miljoen patiënten, onder wie de Singaporese premier Lee Hsien Loong, die twee keer werd behandeld voor kanker. De hackers bemachtigden gegevens als namen, adressen en burger-­servicenummers, en kwamen er in sommige ­gevallen ook achter welke medicijnen ­werden verstrekt. Ze kregen geen toegang tot medische dossiers.

Misschien waren ze op zoek naar een duister staatsgeheim, of iets om mij in verlegenheid te brengen Lee Hsien Loong

Volgens premier Lee hadden de hackers het specifiek gemunt op zijn gegevens. “Ik weet niet wat de aanvallers hoopten te vinden”, schrijft hij op zijn facebookpagina. “Misschien waren ze op zoek naar een duister staatsgeheim, of iets om mij in verlegenheid te brengen. Als dat het geval is, zullen ze teleurgesteld zijn. Mijn medische gegevens zijn niet iets waarover ik normaliter met mensen praat, maar er staat niks alarmerends in.”

De Singaporese overheid deed vrijdag bij de bekendmaking geen mededelingen over de identiteit of de motieven van de daders. Maar volgens de autoriteiten was het een geavanceerde hack. “Dit was een doelbewuste, gerichte en goed geplande aanval. Het was niet het werk van terloopse hackers of criminele bendes.”

Pijnlijk De hack is pijnlijk voor het ­moderne, vergaand gedigitaliseerde Singapore, dat de laatste jaren veel heeft geïnvesteerd in cyberbeveiliging. Experts houden er rekening mee dat, naast data van de premier, ook gegevens zijn gestolen van ­andere prominenten, bijvoorbeeld binnen de politie of inlichtingendiensten in Singapore.