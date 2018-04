Haast geboden met onderzoek naar chemische aanval in Syrië

Bij de beoordeling van het incident - de repercussies die het krijgt hangen deels hiervan af - is het belangrijk om te weten welk type wapen mogelijk is gebruikt: chloorgas of sarin?

Chloorgas is een makkelijk te vervaardigen en minder fataal middel dan het uiterst dodelijke sarin, dat doorgaans door regeringen wordt ontwikkeld. Chloorgas verstikt mensen, ze krijgen hevige oogirritaties en ze braken, maar meestal vallen er niet (veel) doden, zoals bij sarin. Vandaar dat de Amerikanen niet ingrepen in de vele gevallen waarbij chloorgas werd ingezet in het burgerconflict.

Toch kan ook chloorgas in sommige gevallen zeer dodelijk zijn, bijvoorbeeld bij blootstelling aan een hoge concentratie. Dat gebeurt wanneer het gas terechtkomt in kelders of afgesloten ruimten waaruit het niet kan ontsnappen. Het gas is zwaarder dan gewone lucht en zakt dus naar de grond. In Syrië is dat vaak een dodelijke combinatie, want bij bombardementen denken mensen juist veilig te zijn in kelders.

Uit de lucht?

Als niet chloorgas is ingezet maar gifgas, dan is het vrijwel zeker dat de Syrische regering erachter zit. De rebellen en jihadisten in Ghouta hebben voor zover bekend geen toegang tot dit type gifgas. Zij kunnen het niet uit het buitenland hebben gekregen, want Ghouta is al lange tijd omsingeld door het leger. Is er wel chloorgas gebruikt, dan kunnen in theorie alle strijdende partijen nog als verdachten worden aangemerkt, omdat het zo makkelijk is te verkrijgen.

Een andere zaak die uitsluitsel kan geven, is de wijze waarop het gas is ingezet en vooral het omhulsel waar het in zat. Is het gas bovendien vanuit de lucht afgeworpen, dan is het duidelijk dat het Syrische leger de dader is, want de jihadisten en rebellen beschikken niet over helikopters of straaljagers.

Dan is er nog de vraag over het motief. Wie heeft belang bij de inzet van chemische wapens? Allereerst het motief van de Syrische regering. Westerse analisten zeggen dat Assad door gebruik van chemische wapens de rebellen en jihadisten probeert te demoraliseren. Grijpt het Westen in en overleeft hij de strafmaatregelen, dan toont hij daarmee zijn durf en de veerkracht van zijn regime. Grijpt het Westen niet in, dan toont hij aan de jihadisten en rebellen dat niets of niemand hen meer kan redden.